Програма, спрямована на підтримку українських виробників, діятиме до 31 грудня 2025 року

Програма «Національний кешбек» діятиме упродовж всього 2025 року. На повернення українцям 10% від ціни українських товарів, що беруть участь в програмі, та на виплату за програмою «Зимова єПідтримка» в держбюджеті передбачено понад 13 млрд грн.

Продовження програми

Програма «Національний кешбек» почала працювати в тестовому режимі 2 вересня 2024 року. Спочатку ішлося, що вона діятиме до кінця 2024 року. Проте уряд вирішив її продовжити через велику популярність серед українців.

В державному бюджеті на 2025 рік заклали гроші на виплати за програмою з огляду на суму кешбеку за осінні місяці.

Як працює «Національний кешбек»

В межах програми громадянам, які купили товари українських виробників, держава повертатає 10% від ціни покупки на спеціальну картку «Національний кешбек». Цю картку можна відкрити в своєму банку та активувати її через застосунок «Дія».

Кешбек нараховується лише на товари виробників, які зареєструвалися у програмі і внесли в перелік відповідні товари. Переглянути компанії та товари, за які можна отримати компенсацію, можна тут.

Нарахований кешбек з покупки можна буде перевірити в «Дії» наступного дня після придбання товарів чи послуг. Виплати за програмою компенсацій здійснюватимуться до кінця наступного місяця. Щоправда, виплата за грудень і січень надійде на активовані картки українців лише у лютому. Це пов’язано з особливостями бюджетного процесу, пояснила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Збій в програмі

На початку січня деякі користувачі програми скаржаться на те, що кешбек за українські товари, що беруть участь в програмі їм не нараховується.

Міністерство цифрової трансформації у коментарях на своїй Facebook-сторінці пояснило, що програма продовжує діяти, а затримка із нарахуванням кешбеку могла виникнути через збій у продавців. За кілька днів, запевняють на сторінці міністерства, гроші мають нарахуватися.

На що можна витратити кешбек

Кошти з картки «Національний кешбек» можна витратити на:

транспортні послуги;

оплату комунальних послуг;

оплату медичних послуг;

квитки у театр чи кіно;

оплату мобільного зв’язку;

придбання військових облігацій;

донати для ЗСУ.

Раніше ZAXID.NET писав, як задонатити гроші з картки «Національний кешбек» на ЗСУ та різну благодійну допомогу. Також ми писали, в яких аптеках можна купити ліки за гроші «Національного кешбеку».

Також ZAXID.NET публікував повний перелік товарів і послуг, за які можна розрахуватися грошима з програми.

Хто заробляє кешбек від держави

За підсумками листопаду, учасниками програми «Національний кешбек» стали майже 2 млн українців, кажуть в міністерстві економіки. Наприкінці грудня виплачено 232 млн грн кешбеку.

Учасниками програми в розрізі віку є:

українці до 45 років – 60%;

українці від 45 до 60 років – 24%;

українці, старші за 60 років, – 16%.

Нагадаємо, що кешбек за купівлю українських товарів нараховується лише з безготівкових покупок. Крім того, його не можна перевести в готівку – тільки витратити за допомогою картки. Розрахуватися кешбеком можна тільки в сервісах та компаніях, які є учасниками програми.