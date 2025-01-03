Національний кешбек-2025: держава далі повертатиме українцям 10% за українські товари
Програма «Національний кешбек» діятиме упродовж всього 2025 року. На повернення українцям 10% від ціни українських товарів, що беруть участь в програмі, та на виплату за програмою «Зимова єПідтримка» в держбюджеті передбачено понад 13 млрд грн.
Продовження програми
Програма «Національний кешбек» почала працювати в тестовому режимі 2 вересня 2024 року. Спочатку ішлося, що вона діятиме до кінця 2024 року. Проте уряд вирішив її продовжити через велику популярність серед українців.
В державному бюджеті на 2025 рік заклали гроші на виплати за програмою з огляду на суму кешбеку за осінні місяці.
Як працює «Національний кешбек»
В межах програми громадянам, які купили товари українських виробників, держава повертатає 10% від ціни покупки на спеціальну картку «Національний кешбек». Цю картку можна відкрити в своєму банку та активувати її через застосунок «Дія».
Кешбек нараховується лише на товари виробників, які зареєструвалися у програмі і внесли в перелік відповідні товари. Переглянути компанії та товари, за які можна отримати компенсацію, можна тут.
Нарахований кешбек з покупки можна буде перевірити в «Дії» наступного дня після придбання товарів чи послуг. Виплати за програмою компенсацій здійснюватимуться до кінця наступного місяця. Щоправда, виплата за грудень і січень надійде на активовані картки українців лише у лютому. Це пов’язано з особливостями бюджетного процесу, пояснила міністерка економіки Юлія Свириденко.
Збій в програмі
На початку січня деякі користувачі програми скаржаться на те, що кешбек за українські товари, що беруть участь в програмі їм не нараховується.
Міністерство цифрової трансформації у коментарях на своїй Facebook-сторінці пояснило, що програма продовжує діяти, а затримка із нарахуванням кешбеку могла виникнути через збій у продавців. За кілька днів, запевняють на сторінці міністерства, гроші мають нарахуватися.
На що можна витратити кешбек
Кошти з картки «Національний кешбек» можна витратити на:
- транспортні послуги;
- оплату комунальних послуг;
- оплату медичних послуг;
- квитки у театр чи кіно;
- оплату мобільного зв’язку;
- придбання військових облігацій;
- донати для ЗСУ.
Раніше ZAXID.NET писав, як задонатити гроші з картки «Національний кешбек» на ЗСУ та різну благодійну допомогу. Також ми писали, в яких аптеках можна купити ліки за гроші «Національного кешбеку».
Також ZAXID.NET публікував повний перелік товарів і послуг, за які можна розрахуватися грошима з програми.
Хто заробляє кешбек від держави
За підсумками листопаду, учасниками програми «Національний кешбек» стали майже 2 млн українців, кажуть в міністерстві економіки. Наприкінці грудня виплачено 232 млн грн кешбеку.
Учасниками програми в розрізі віку є:
- українці до 45 років – 60%;
- українці від 45 до 60 років – 24%;
- українці, старші за 60 років, – 16%.
Нагадаємо, що кешбек за купівлю українських товарів нараховується лише з безготівкових покупок. Крім того, його не можна перевести в готівку – тільки витратити за допомогою картки. Розрахуватися кешбеком можна тільки в сервісах та компаніях, які є учасниками програми.