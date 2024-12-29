Купити ліки можна у фізичних точках продажу або онлайн

Гроші, отримані за державними програмами «Зимова єПідтримка» і «Національний кешбек», можна витратити на ліки в низці аптечних мереж і їхніх лікоматах. Щоб дізнатися, де можна купити ліки за тисячу гривень державної допомоги, в уряді розробили інтерактивну мапу аптек, що беруть участь в програмі.

Як витратити тисячу «єПідтримки» на ліки

Якщо людина вже оформила картку «Національного кешбеку» і замовила виплату допомоги, то після зарахування грошей потрібно:

перейти на сайт 1000.me.gov.ua;

вибрати мапу аптек;

знайти найближчу точку продажу.

До програми вже долучилися 16 аптечних мереж, більшість з яких мають десятки аптек в усіх регіонах.

Деякі мережі готові продавати ліки за гроші з картки «Національний кешбек» лише в офлайн-магазинах, інші – лише онлайн. Деякі ж мережі пропонують скористатися грошима державної допомоги як онлайн, так і у фізичних точках продажу, а також – у лікоматах.

Як подати заяву на отримання тисячі гривень від держави

Найпростіший спосіб подати заяву на участь в програмі «Зимова єПідтримка» для тих, хто ще цього не зробив, – через мобільний застосунок «Дія». Алгоритм такий:

авторизуйтеся в «Дії»;

у меню «Сервіси» виберіть «Зимова єПідтримка»;

натисніть «Подати нову заявку» та «Розпочати»;

виберіть, для кого призначена виплата – для себе чи для дитини, якщо для дитини – має підвантажитися свідоцтво про народження, якщо ж ні, натисніть «Додайте свідоцтво»;

виберіть рахунок для виплати;

перевірте дані, поставте пташечку навпроти «Я перебуваю на території України» і натисніть «Надіслати».

Якщо у вас в мобільному застосунку немає кнопки «Зимова єПідтримка», потрібно оновити додаток.

Якщо у вас немає «Дії», потрібно зі своїм ідентифікаційним кодом звернутися у свій банк.

Термін дії програми «Зимова єПідтримка»

Подати заяву на отримання одноразової грошової виплати від держави можна до 28 лютого 2025 року. Витратити тисячу гривень від держави можна до 31 грудня 2025 року.

На що можна витратити тисячу від держави

Встановлений перелік товарів і послуг, на які можна витратити гроші «єПідтримки». Зокрема, ідеться про: