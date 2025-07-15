Під атакою вже втретє опинився завод «Енергія»

У ніч на вівторок, 15 липня, дрони атакували Липецьку область Росії. Зокрема, вибухи лунали у місті Єлець, а місцеві мешканці заявили про влучання на території раніше атакованого заводу «Енергія».

Про загрозу застосування безпілотників в Єльце повідомив губернатор Липецької області Ігорь Артамонов. Згодом він повідомив, що в місті дрон впав на «території промислової зони».

Водночас місцеві телеграм-канали повідомили, що під атаку міг потрапити російський завод з виробництва хімічних джерел струму «Енергія», розташований у місті Єлець. Очевидці поширили фото та відео, на яких видно дим, який здіймається з місць влучання.

Зазначимо, «Енергія» є одним з найбільших російських виробників хімічних джерел струму. Зокрема, на підприємстві виготовляють батареї для модулів планерування і корекції, які застосовують в авіаційних бомбах та безпілотниках. Крім того, завод виготовляє батареї для ОТРК «Іскандер-М», крилатих ракет та акумуляторів для спецтехніки.

Завод «Енергія» дрони атакували щонайменше двічі – 23 травня, після чого підприємство припинило свою роботу, та 3 липня – тоді місцеві телеграм-канали зафіксували пошкодження будівлі заводу.

Крім того, вибухи лунали у Воронезькій області Росії. Росіяни заявили про атаку на цивільну інфраструктуру.

Російське міністерство оборони заявило, що над Липецькою областю нібито збили три безпілотники, а над Воронезькою – 12 дронів. Крім того, окупанти заявили про масовану атаку на Бєлгородську область та нібито збиття 32 БпЛА.

На момент публікації у Генштабі ЗСУ не коментували атаку на Росію.