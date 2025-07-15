Акушерка-гінекологиня Тетяна Питипець консультує молоду жінку, який дошкуляє сильний менструальний біль

Біль під час менструації є у багатьох дівчат-підлітків і жінок репродуктивного віку, і це суттєво ускладнює їх життя, знижує працездатність, пригнічує. Інколи біль внизу живота буває настільки сильний, що навіть найсильніші знеболювальні, які можна знайти в аптеці, не допомагають.

У чому причина болючих менструацій? Як можна їх полегшити? Коли обов’язково потрібна консультація лікаря? Ці та інші запитання ZAXID.NET адресував лікарці-гінекологині львівської лікарні св. Анни Першого ТМО Львова Тетяні Пилипець.

«Менструальний біль (дисменорея) – це порушення жіночого циклу, яке проявляється болем внизу живота у перші дні менструації. Легкі больові відчуття – це фізіологічна норма. Вони здебільшого зникають самостійно і не потребують лікування. Утім, бувають випадки, коли цей біль є надзвичайно сильний, з яким дівчина чи жінка не може впоратися самостійно, тоді обов’язково потрібна консультація лікаря», – каже Тетяна Пилипець.

Чому під час менструації болить живіт?

За словами гінекологині, є кілька причин, які провокують сильний біль:

ранній початок першої менструації;

регулярні стресові ситуації;

хронічні гінекологічні захворювання;

гормональний збій;

генетична схильність.

«Сильний біль здебільшого виникає у дівчат-підлітків, коли молодий організм тільки розвивається під впливом жіночих статевих гормонів. Це первинна дисменорея. Починається вона зазвичай через 6-12 місяців після першої менструації, досягає максимального піку в 16-17 років і має тенденцію самостійно проходити. Інколи зникає після народження першої дитини», – пояснює лікарка.

Утім, такий біль можуть провокувати і аномалії формування репродуктивних органів. Нерідко до болючих менструацій додаються ювенільні маткові кровотечі, передменструальний синдром, розлади оваріального циклу. Тоді варто терміново звернутися на консультацію до гінеколога, який призначить відповідні лабораторні та інструментальні дослідження, щоб виявити етіологію болю та диференціювати дисменорею від інших захворювань.

Як лікується сильний менструальний біль?

«Спершу лікування симптоматичне. Для усунення дискомфорту жінці призначають нестероїдні протизапальні препарати. Якщо вони не допомагають, гінеколог може призначити гормональні ліки», – каже Тетяна Пилипець.

У таких випадках, каже лікарка, можуть допомогти (якщо немає протипоказань) і протизаплідні таблетки. Вони полегшують менструальні спазми, завдяки властивостям інгібувати овуляцію і зменшувати скоротливість матки.

«До нас на консультацію прийшла 16-річна дівчина зі скаргами на болючі та рясні менструації. Сильний спастичний біль виникав на другий день менструації, до нього додавалася нудота, запаморочення, втрата свідомості. У пацієнтки діагностували первинну дисменорею. Їй призначили відповідне лікування, і ситуація поліпшилася», – каже гінекологиня.

Чому болісні менструації є у дорослих жінок?

Утім, сильний біль під час менструацій часто виникає не лише у дівчат-підлітків, а й у жінок репродуктивного віку. Це вторинна дисменорея. І причини її виникнення інші:

ендометріоз (розростання тканини ендометрію поза межами матки);

запалення маткових труб, яєчників, матки;

аденоміоз (коли клітини ендометрію вростають у м’язовий шар матки);

синдром полікістозних яєчників;

міома матки (доброякісне новоутворення, що викликає біль);

спайки після операцій тощо.

«При вторинній дисменореї терапія має бути спрямована на усунення основної патології. Скажімо, якщо є ендометріоз чи міома, то тут потрібне використання малоінвазивної хірургії – гістероскопії. Також рекомендується гормональна терапія», – каже Тетяна Пилипець.

Деякі жінки, каже лікарка, для контролю народжуваності користуються гормональними методами: гормональні контрацептиви (гормональні спіралі) можуть допомогти полегшити сильний менструальний біль.

Тетяна Пилипець радить дівчатам і жінкам не терпіти сильний біль під час менструацій, а звернутися до спеціаліста, який допоможе встановити причину його виникнення і призначить лікування, аби його усунути. І у жодному разі не лікуватися за порадами подруг чи знайомих, бо причини болю у всіх можуть бути різними, тож і методи лікування також мають бути різні і призначити його має лише спеціаліст.