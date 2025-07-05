Спека повертається, тож не допустіть теплового удару

Спека повертається в Україну, тож важливо особливо уважно ставитися до здоров’я — свого і найуразливіших близьких: дітей, людей літнього віку та тих, хто має хронічні захворювання, попереджає МОЗ і радить, як захиститися від впливу високих температур та що робити, якщо стався тепловий удар.

Що таке тепловий удар?

«Тепловий удар – це небезпечний стан, який може розвиватися у людини, яка довго перебуває під впливом прямих сонячних променів або у теплому приміщенні. Він виникає внаслідок перегрівання тіла та порушення теплового балансу і вимагає невідкладної допомоги лікарів», – пояснюють у МОЗ.

Симптоми теплового удару

Якщо ви піддавалися впливу екстремальних температур і почуваєтеся зле, то про те, що ви маєте тепловий удар, можуть свідчити такі симптоми:

сплутаність свідомості, дезорієнтація,

нудота і блювання,

сильний головний біль,

прискорене серцебиття, утруднене дихання,

почервоніння шкіри, суха і гаряча на дотик шкіра,

короткочасна втрата свідомості,

підвищення температури тіла,

втома.

Що робити при тепловому ударі?

«Якщо ви підозрюєте тепловий удар у себе чи близьких, зателефонуйте за номером 103 – диспетчер допоможе вам сконтактувати з лікарем та за потреби надішле бригаду екстреної медичної допомоги», – кажуть у МОЗ.

Ось п’ять порад, які варто зробити до приїзду медиків:

1. Перейдіть або перенесіть постраждалого у затінене прохолодне місце.

2. Почніть охолоджувати постраждалого. Використовуйте прохолодні вологі рушники, льодяні пакети (прикладати на шию, пахвові западини, пах), щоб знизити температуру тіла.

3. Якщо постраждала людина при тямі, давайте їй пити воду, але невеликими порціями.

4. Якщо вона блює, покладіть її на бік.

5. Стежте за станом людини: диханням, пульсом і свідомістю до прибуття медичної допомоги.

Тепловий удар є небезпечним станом, який може призвести до серйозних наслідків, тому важливо вміти розпізнавати його симптоми та знати, як надати першу допомогу.