Усі події відбуватимуться в Окольному замку

2-3 серпня в Луцьку на міжнародному літературному фестивалі «Фронтера» вп’яте зберуться українські й іноземні літератори, перекладачі та медійники. Захід об’єднає близько 60 учасників із України, Іспанії, Колумбії, Великої Британії та Польщі.

Для всіх відвідувачів організатори підготували насичену програму. У рамках фестивалю відбудуться поетичні читання, фокусні дискусії, публічні розмови, стендап і музичні виступи. Також у програмі – презентація нового випуску журналу Reporters, що вийшов у партнерстві з Літературною платформою «Фронтера», публічний запис Kult: Podcast, театрально-музичний перформанс «Rock’n’Roll для Пако» від театру «Гармидер», стендап-комікеси про книжки, життя та гумор, виступи гурту «Крихітка», співачки та бандуристки Марини Круть.

«Цьогорічний фестиваль – про поглиблення принципів, які ми артикулювали попередніми роками, розширення партнерств і ефективну взаємодію, актуальні теми й проактивних людей, про рух до безбарʼєрності й чутливу комунікацію, про пошук того, що тримає разом і дає наснагу», – говорить засновниця Літературної платформи «Фронтера» Елла Яцута.

Учасниками заходу стануть: Каталіна Гомес Анхель (Колумбія), Марія Сеновійя (Іспанія), Кшиштоф Чижевський (Польща), Капка Кассабова (Шотландія-Болгарія, онлайн), Павло Казарін, Андрій Любка, Ірина Цілик, Володимир Вʼятрович, Юрко Прохасько, Володимир Єрмоленко, Олександр Михед, Богдан Логвиненко, Алім Алієв, Олена Стяжкіна, Павло Коробчук, Артур Дронь, Марічка Паплаускайте, Богдана Романцова, Юлія Ілюха, Тетяна Трощинська, Анастасія Євдокимова, Таня Касьян, Богдан Коломійчук, Тарас Малий, Анастасія Зухвала, Ганна Кочегура, Антон Тимошенко (Україна) та інші.

Нагадаємо, що фокус-темою цьогорічного фестивалю є «Спільність».

«Програма «Фронтери» – це спроба поміркувати про спільність у 23 різні способи: у віршах, обговорюючи ландшафти, тексти військових і цивільних, розглядаючи фото з інстаграму, рефлексуючи над історією, шукаючи, які ж наші досвіди, уявлення про світ та надії допоможуть побудувати майбутнє. 23 події – 23 потенційних спільних знаменників. Близько 60 людей у програмі – література, музика, медіа, кінематограф, бізнес, громадський активізм. Різні регіони, спільноти й ідентичності – одна країна. Що зшиває її та що сильніше за протиріччя й непевність? Нехай це буде історія про надію, про щось невідʼємне глибоко в нас, щось, що тримає весь цей час і триматиме далі», – зазначає її куратор Микита Москалюк.

Усі події фестивалю відбуватимуться в музейному просторі «Окольний замок». Цього року на «Фронтері» буде спеціальна дитяча програма, яку організовує лабораторія дитячого читання НЦ «Мала академія наук України» «БараБука». На території також працюватиме книгарня партнерів Readeat. Події «Фронтери» відбуватимуться українською, англійською та іспанською мовою з перекладом.

Під час заходу спільно з БФ «Ангар.Україна» та Aзов.One збиратимемо кошти на Сили безпеки й оборони України, ​​діятимуть також інші благодійні та суспільно корисні ініціативи.

Усі заходи фестивалю проводитимуться з дотриманням норм безпеки під час воєнного стану. На локації передбачене укриття, куди в разі повітряної тривоги перенесуть події.

Програма фестивалю:

День 1. 02.08.2025

11:00-11:40 Відкриття V Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» і промова Павла Коробчука. Учасники/ці: засновниця «Фронтери» Елла Яцута, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хаґу, міський голова Луцька Ігор Поліщук, письменник, військовослужбовець Павло Коробчук

11:40-12:25 Поетичні читання. Учасники/ці: Павло Коробчук, Ірина Цілик, Артур Дронь, Ярина Чорногуз (TBC)

12:30-13:15 Фокусна дискусія: Ландшафти. Учасники/ці: Марічка Паплаускайте, Юрко Прохасько, Олена Лівіцька. Модератор: Микита Москалюк. Опис: як ландшафти спричинилися до формування суспільних і культурних процесів в українському суспільстві. Бесіда із автор(к)ами 11-го випуску Reporters., що вийшов у партнерстві з Літературною платформою «Фронтера».

13:20-13:55 Стендап-комікеси: книжки, життя, гумор. Учасниці: Анастасія Зухвала, Ганна Кочегура. Модераторка: Богдана Романцова

14:00-14:35 Андрій Любка: від бунтарства до «Амбасадора нової Європи. Модераторка: Елла Яцута

14:40-15:35 Фокусна дискусія: Шлях. Учасники/ці: Павло Казарін, Марія Фабрічева, Володимир Вʼятрович, Сергій Плохій (онлайн, TBC). Модераторка: Яна Брензей. Досвіди колонізованих; досвіди, пов’язані з національними ідентичностями; перестороги, причини й передумови війни, що нині перекроює світ.

15:40-16:15 Богдан Логвиненко: сім фото – сім історій. Модератор: Микита Москалюк

16:20-17:15 Rock’n’Roll для Пако. Театрально-музичний перформанс від театру «Гармидер»

17:20-18:15 Що про нас не знають? Культурна дипломатія і образ України. Учасники/ці: Юлія Ілюха, Каталіна Гомес Анхель (Колумбія), Марія Сеновійя (Іспанія). Модераторка: Анна Данильчук

18:20-19:05 Діалог: Кшиштоф Чижевський і Юрко Прохасько

19:10-20:25 Фокусна дискусія: Перевинайдення. Учасники/ці: Володимир Єрмоленко, Олександр Михед, Тетяна Трощинська, Адам Харлампович. Модераторка: Анастасія Євдокимова. Воєнні трансформації (внутрішні та зовнішні), зміна цінностей і якості, які ми в собі віднаходимо.

21:00-21:55 Гурт «Крихітка»

День 2. 03.08.2025

11:00-12:25 Що воно таке? Українська література. Учасники/ці: Антон Тимошенко, Анастасія Зухвала, Ганна Кочегура, Сергій Степанисько, Анастасія Євдокимова

12:40-13:15 Олександр Михед: література й мова на зламі. Модератор/ка: Тарас Малий

13:20-14:00 Кінопереклад реальності. Учасники/ці: Ірина Цілик, Дарʼя Бассель

14:05-14:40 Ідентичність/бізнес/культура. Учасники/ці: Олександр Пахолюк, Ірина Юрченко. Модераторка: Елла Яцута

14:45-16:05 Фокусна дискусія: Втрата. Учасники/ці: Таня Касьян, Капка Кассабова (Шотландія-Болгарія, онлайн), Богдан Коломійчук. Модератор: Тарас Малий, Про втрати і горе, замирення з ними, змарновані роки й ненаписані тексти. Чи бувають втрати бажаними?

16:10-16:45 Тетяна Трощинська: Любов не минає. Модераторка: Марічка Паплаускайте.

16:55-17:30 Ніхто з них ніколи не позбудеться того вечора. Розмова про тексти військових. Учасники/ці: Євген Лір, Артур Дронь, Ярина Чорногуз (TBC). Модераторка: Марія Титаренко

17:35-18:35 Kult: Podcast. Публічний запис. Учасники/ці: Тетяна Огаркова, Володимир Єрмоленко

18:40-19:55 Фокусна дискусія: Надія. Учасники/ці: Андрій Любка, Алім Алієв, Кшиштоф Чижевський, secret guest. Модераторка: Богдана Романцова. Як культурний сектор працює з візією майбутнього? Повернення і реінтеграція ветеранів, співжиття людей з різними досвідами; народи з різними історіями й відмінними поглядами на минуле й майбутнє.

20:30-20:55 Олена Стяжкіна: промова на фінал фестивалю

21:00-21:55 Марина Круть

Ведуча фестивалю: Яна Брензей

*TBC (to be confirmed): очікуємо остаточного підтвердження

**у звʼязку з воєнним станом у програмі можливі зміни