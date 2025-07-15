Ритейлерів перевірять

Бюро економічної безпеки України отримає дані для розслідування щодо тіньових схем у роздрібній торгівлі. Мовиться про випадки штучного дроблення мереж на десятки фізичних осіб – підприємців (ФОПів), щоб уникнути сплати податку на прибуток, ПДВ та офіційного оформлення працівників.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцеву відеопроєкті «Розпаковка» про ухилення від оподаткування у сфері послуг і харчового ритейлу.

«За експертними розрахунками, якщо порівняти обсяг продажів зазначених маркетів з аналогічними маркетами, що працюють «в білу», їхній річний обіг становить приблизно 30 мільярдів гривень. А це означає, що держава недоотримує 4,5–5 мільярдів гривень з однієї мережі», — зазначив Гетманцев і нагадав, що дроблення великого бізнесу на сотні фіктивних ФОПів — це обкрадання української армії, яка щодня боронить країну.

Як приклад практики дроблення депутат навів одну з регіональних продуктових мереж, яка активно відкриває нові торгівельні точки в Полтавській, Дніпропетровській та інших областях. За словами Гетманцева, один магазин «дробиться» на десяток різних ФОПів, які змінюють один одного протягом доби. У Полтаві, Горішніх Плавнях, Кривому Розі зафіксовано приклади, коли одна фіктивна особа, що є ФОПом, вписана на 6–8 різних торгівельних точках одночасно.

За словами Гетманцева, такі тіньовики «здійснюють діяльність без сплати ПДВ, без сплати податку на прибуток, без обліку товарів, що дуже важливо для продажу контрабандних товарів або товарів, виготовлених в Україні без сплати податків і, як правило, без оформлення найманих працівників. На II групі ФОП єдиного податку вони сплачують лише трошки більше за 4000 гривень на місяць. І це все. Якби вони працювали як юридична особа на загальній системі, то сплачували б і ПДВ, і податок на прибуток підприємств і, безперечно, ПДФО за найманих працівників».

Гетманцев каже, що схема подрібнення на ФОПів дає великим регіональним і локальним ритейлерам несправедливу перевагу над легальним бізнесом, який чесно сплачує податки, не працює із ризиковими контрагентами та забезпечує офіційну зайнятість. Серед них голова фінансового комітету парламенту назвав АТБ, NOVUS, VARUS та інші, які працюють прозоро.

У межах підготовки матеріалів комітет провів контрольні закупівлі в мережах, які використовують схеми ухилення від сплати податків. Вдалося виявити ознаки фіктивності (однакові IP-адреси, спільний бухгалтерський облік, централізовану видачу платіжних терміналів), а також повністю ідентичну логістику. Як підкреслив Гетманцев, це чітко свідчить про наявність єдиного центру управління — попри формальне дроблення на ФОПів.

«Ці схеми не знижують ціну товару для споживача, — наголосив Гетманцев і як приклад навів ціни в туристичній сфері Одеси, де також активно використовуються схеми дроблення на ФОПів. – Це схеми із 2-3 чеками. Такі послуги, як готельні. Люди абсолютно не оформлюють ті гроші, які від вас приймають, і для вас це не коштує дешевше. Ви подивіться на ціни в Одесі — дорожче за Мальту!»

За словами нардепа, всі зібрані матеріали вже передали до Бюро економічної безпеки України та Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Гетманцев висловив переконання, що правоохоронці зможуть надати юридичну кваліфікацію таким випадкам і притягнути «податкових ухилянтів» до відповідальності.

«Це не історія про боротьбу з малим бізнесом. Це боротьба за справедливість, за рівні правила гри. І за те, щоби наш бюджет, а отже, й армія, отримували своє», — заявив Гетманцев.