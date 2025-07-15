Бронетранспортер Patria може виконувати широкий спектр завдань

Українські військові отримали від Латвії першу партію важкої броньованої техніки – бронетранспортерів Patria. Про це у вівторок, 15 липня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, перша партія БТР уже прибула в Україну, а наступна – ще на шляху. Загалом у рамках нового пакета оборонної допомоги Україна має отримати 42 одиниці такої та іншої техніки загальною вартістю близько 70 млн євро.

Зазначимо, що бронетранспортер Patria має модульну конструкцію 6×6 та може виконувати широкий спектр завдань:

перевезення піхоти,

використання як командного пункту,

використання як мінометної установки.

Нагадаємо, 14 липня президент Дональд Трамп повідомив, що США та НАТО досягли домовленості щодо постачання зброї Україні для протистояння Росії. За його словами, США забезпечить виробництво зброї, а фінансуватимуть його європейські країни. Зокрема, Трамп пообіцяв передати Україні 17 систем протиповітряної оборони Patriot, більшість з яких розмістять на фронті.

Згодом стало відомо, що у межах першого етапу НАТО придбають у США озброєння на 10 млрд доларів.