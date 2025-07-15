Львівського митника Євгена Чернюка затримали за хабарництво

СБУ спільно з поліцейськими затримали на хабарі 1600 доларів державного інспектора управління контролю митної вартості Львівської митниці Євгена Чернюка. За версією правоохоронців, митник заробляв на імпорті автомобілів в Україну.

Як повідомили у вівторок, 15 липня, у СБУ та поліції Львівщини, митник отримував відкати від представників комерційних структур за нестворення штучних перешкод та незбільшення митних платежів під час ввезення іномарок в Україну.

«Правоохоронці поетапно задокументували факт вимагання зловмисником хабаря від представника підприємства-імпортера за ввезення автомобілів. Посадовця затримали на гарячому під час отримання частини грошей», – розповіли в СБУ.

Митника затримали на гарячому під час одержання грошей

У межах кримінального провадження провели обшуки за місцем проживання і роботи фігуранта, а також у адміністративних приміщеннях Львівської митниці. Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, затримали державного інспектора управління контролю митної вартості Львівської митниці Євгена Чернюка.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за хабарництво (ч. 3 ст. 368 ККУ). Також встановлюють інших причетних до схеми.

Євген Чернюк родом із села Уладівське на Вінниччині. Відповідно до декларації за 2024 рік, він володіє житловим будинком у селі Уладівське, також у 2024 році придбав квартиру у Львові. Їздить на автомобілі AUDI a3-etron 2016 року випуску, який придбав також у 2024 році. Задекларував понад 350 тис. грн річної зарплати на митниці та понад 850 тис. грн від відчуження рухомого майна. Зберігає 23 тис. доларів готівкою.