Львівського митника Євгена Чернюка затримали після одержання хабаря

Городоцький районний суд Львівщини виніс вирок колишньому львівському митнику Євгену Чернюку за хабарництво та зловживання впливом. За даними правоохоронців, він заробляв на імпорті автомобілів. Суд призначив йому покарання – 85 тис. грн штрафу з забороною 1,5 року працювати в митних органах.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2025 року, державний інспектор відділу аналізу та контролю митної вартості Львівської митниці брав хабарі за вплив на прийняття рішення щодо імпорту автомобілів в Україну.

У червні 2025 року митник отримав 100 доларів за нестворення штучних перешкод у розмитнення авто BMW 530d, а також ще 300 доларів за вплив на своїх колег щодо трьох інших авто. У липні 2025 року митник отримав ще 1200 доларів за вплив на колег щодо імпорту інших машин.

ZAXID.NET повідомляв про затримання митника Євгена Чернюка. Він уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Із декларації Євгена Чернюка відомо, що він уже не працює на Львівській митниці. У вироку зазначено, що він служить у одній з військових частин.

Цю справу розглянула суддя Ольга Ференц, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Вона затвердила угоду про визнання винуватості та призначила покарання – 85 тис. грн з забороною 1,5 року працювати в митних органах. У власність держави також конфіскували 400 доларів. Вирок ще можна оскаржити.