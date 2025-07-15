У понеділок, 14 липня, біля Жовкви трапилась ДТП за участі двох кросоверів. Один водій та троє його пасажирів, зокрема 9-річна дитина, потрапили до лікарень.

Як повідомив департамент з питань цивільного захисту ЛОВА, аварія сталась 14 липня близько 13:30 на автодорозі «Жовква-Шептицький-Ковель» у с. Туринка (Жовківська ТГ). 29-річний мешканець Щептицького керував авто Honda CR-V та зіткнувся із кросовером Lexus RX 350, яким керував 51-річний львів’янин.

Внаслідок ДТП травмовано чотирьох людей: водія та пасажирів автомобіля Honda CR-V, з них одна дитина віком 9 років. Постраждалих госпіталізували до лікарень з травмами різного ступеня тяжкості. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.