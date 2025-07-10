Аварія сталась 10 липня близько 08:30 на трасі Львів-Шегині біля Судової Вишні

Вранці у четвер, 10 липня, на трасі Львів-Шегині трапилась смертельна ДТП: легкове авто з’їхало з дороги та перекинулось. За попередніми даними, у аварії загинули двоє людей, ще двоє травмовані.

Аварія сталась 10 липня близько 08:30 на трасі Львів-Шегині біля Судової Вишні. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Audi A4, 23-річний львів’янин, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в’їхав у дерево, після чого авто перекинулося.

Від отриманих внаслідок ДТП травм пасажирки автомобіля, 23-річна мешканка Рівненської області та 25-річна львів’янка, загинули на місці аварії. Водій легковика та ще одна пасажирка, 22-річна львів’янка, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Водій легковика затриманий у порядку ст.208 КПУ України, поліцейські встановлюють усі обставини ДТП.