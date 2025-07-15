Програму супроводжують експерти, які допомагають зробити ідеї не просто здійсненими, а й впливовими

Молодіжний фонд Львова у співпраці з ЮНІСЕФ запускає другу хвилю грантової програми «Твори рух» – громадські організації можуть отримати до 200 тис. грн на реалізацію молодіжних проєктів.

У фокусі програми – розвиток молоді Львова через п’ять ключових напрямів Молодіжної стратегії міста. Молодіжний фонд підтримує проєкти у сферах ментального та фізичного здоров’я, допомоги вразливим групам, інклюзії, мобільності, екології, підприємництва, стартапів, культури та освіти. Особливу увагу отримають ті ініціативи, які безпосередньо покращують якість життя молоді та надихають на творення нового міського ландшафту – соціального, креативного, безпечного.

«Ця грантова програма – це інструмент змін. Ми довіряємо молоді творити місто, в якому хочеться жити, діяти й залишатись. У цьому місті важливо мати простір для мрій, дій і відповідальності. Саме тому ми інвестуємо в ініціативи, що мають зміст, енергію та вплив. Бо майбутнє Львова твориться вже – у проєктах, командах і людях, які не бояться діяти», – зазначає Назар Кірик, проєктний менеджер Молодіжного фонду Львова.

Програму супроводжують експерти, які допомагають зробити ідеї не просто здійсненими, а й впливовими. Організації, які планують подати заявку, повинні мати офіційну реєстрацію в Україні та здійснювати свою діяльність у Львівській міській територіальній громаді, досвід реалізації проєктів, відповідні документи, а також ідею, яка відповідає одному з напрямів молодіжної стратегії Львова:

- Молостійкість – про здоров’я, безпеку та відновлення

- Slaaay City – про простори, інклюзію, мобільність та екологію

- Вчись, помиляйся, удосконалюйся, створюй – про освіту, підприємництво та інновації

- Не гальмуй – співпрацюй – про волонтерство, спільноти, євроінтеграцію

- Культура – це база – про памʼять, мистецтво, національну ідентичність



Подати заявку можна онлайн до 15 серпня 2025 року, підготувавши презентацію та бюджет проєкту. Реалізація триватиме впродовж трьох місяців, а підсумкове звітування заплановане на початок грудня. Для команд, які зацікавилися участю, 31 липня відбудеться онлайн-зустріч, де можна буде поставити всі запитання щодо умов, відбору та реалізації проєктів.