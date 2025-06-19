У межах молодіжного напряму державної програми «Власна справа» 40 українців віком від 18 до 25 років отримають гранти розміром до 150 тис. грн для реалізації власних бізнес-ідей. Про це повідомила Державна служба зайнятості.

Грант допоможе покрити стартові витрати: оренду приміщення, придбання обладнання та запуск власного бізнесу.

«Із вересня 2024 року фінансову підтримку вже отримали 360 молодих людей, які працюють над створенням і розвитком власного бізнесу, роблячи свій внесок у економіку країни», — йдеться в повідомленні.

«За період реалізації програми «Власна справа» з 2022 року було надано 26 тисяч мікрогрантів і створено або знаходяться на етапі створення 48 тисяч нових робочих місць»,– наголосила Держслужба зайнятості.

У межах десятої хвилі програми 2025 року 491 підприємці отримають мікрогранти на загальну суму майже 157 млн грн на запуск або розвиток бізнесів, що сприятиме створенню 959 нових робочих місць.

Переможці здійснюють або планують розпочати свій бізнес в наступних сферах:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів (32%);

тимчасове розміщення й організація харчування (16%);

переробна промисловість (12%);

надання інших видів послуг (9%);

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (6%).

Сучасне міське житло дедалі частіше проєктують не як окремий будинок, а як частину ширшого простору: з урахуванням пішохідних маршрутів, громадських зон, характеру району. У Львові це помітно на прикладі Big Ben – житлового комплексу від РІЕЛ, який добре вписується в міський ландшафт і пропонує більш цілісний підхід до організації житлового середовища.

Зазначається, що серед отримувачів мікрогрантів дві третини — це жінки.

Крім того, у межах ветеранського напряму програми «Власна справа» 87 переможців отримають гранти на суму майже 42 млн грн для запуску чи розвитку власного бізнесу.