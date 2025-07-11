Під час фестивалю відбуться майстер-класи та музичні виступи

З 9 по 12 серпня у Львові та Києві відбудуться масштабні події до Дня молоді. Цьогоріч Львів організовує заходи у статусі Молодіжної столиці Європи. Пресслужба Львівської міської ради повідомила, що у межах Дня молоді у Шевченківському гаю 9 серпня відбудеться великий фестиваль.

«Ми переосмислюємо День молоді, перетворюючи його на простір нових сенсів. У Львові, зокрема, Шевченківський гай стане місцем, де історія й сучасність зустрічаються, щоб надихати на майбутнє. Тут народжується нова культура: культура присутності, відповідальності, творення», – розповіли організатори.

Перший день, 9 серпня, буде присвячений відзначенню молодих лідерів, які своїми діями творять майбутнє. Також у Шевченківському гаю відбудеться фестиваль. Організатори зазначають, що подія об'єднає гостей навколо музики, творчості та спілкування. Вхід на фестиваль безкоштовний за попередньої реєстрації.

«В унікальному просторі просто неба зустрінуться музика, творчість, живе спілкування і глибші сенси. На відвідувачів чекають: сцена з виступами молодих українських виконавців, тематичні зони з інтерактивами, майстер-класами, розмовами і мистецькими інсталяціями та просторами для знайомств. Деталі з повною програмою фестивалю будуть згодом», – зазначили у Львівській міськраді.

Крім цього, о 16:30 львівська молодь матиме можливість поспілкуватися з урядовцями у неформальних обставинах.

Наступний день, 10 серпня, поєднає духовні цінності, здоровий спосіб життя та розбудову зв’язків. У Митрополичих садах о 10:00 відбудеться перша молодіжна літургія. Також у Львові урочисто відкриють скульптуру Молодіжної столиці, яку створив митець Сергій Майдухов. На стадіоні «Україна» о 15:00 відбудеться товариський матч і молодіжний нетворкінг. Після трьох днів подій львівська молодь візьме участь в Українському молодіжному форумі в Києві.

«Ми прагнемо, щоб День молоді став символом єднання навколо спільних цінностей. Це можливість для молодих людей зустрітися, обмінятися ідеями та відчути себе частиною великої, активної спільноти, яка розвиває Львів і всю Україну», – сказав керівник мережі ТВОРИ! Олег Малець.

Нагадаємо, що Львів подав заявку на здобуття титулу Молодіжної столиці Європи та виграв у конкурсі 2022 року. Цей титул дозволяє місту розширити міжнародні партнерства та активніше залучати молодь до розвитку міського життя. Організаторами Дня молоді 2025 року є мережа ТВОРИ!, Офіс Молодіжної столиці Європи Львівської міської ради, Рада з молодіжних питань при Президентові України у співпраці з Міністерством молоді та спорту України.