Зловмисники підробили документи, щоб приховати від уряду США справжнього кінцевого користувача обладнання

Колишній продавець виробника лазерних зварювальних апаратів в Америці продавав продукцію своєї компанії російській державній корпорації з атомної енергії «Росатом» в обхід американського законодавства про експортний контроль. У понеділок, 9 вересня, його було заарештовано, пише Reuters з посиланням на висновок окружного суду штату Массачусетс.

Згідно з обвинувальним актом, американець Сем Бхамбхані працював продавцем у глобального постачальника лазерного обладнання, яке використовується для зварювання, маркування, різання, глибокого гравіювання та систем переміщення. Виробничі потужності фірми розташовані в Род-Айленді та Флориді.

Бхамбхані співпрацював з громадянином Росії Максимом Тесленком, який перепродував лазерне обладнання російському уряду. Як встановили американські правоохоронці, обладнання продавалося з 2015 по 2021 рік дочірньому підприємству «Росатома» в Єкатеринбурзі, де виробляли компоненти для ядерних боєприпасів і цивільних товарів. Бхамбхані й Тесленко використовували сфальсифіковані експортні документи, щоб приховати від уряду США справжнього кінцевого користувача обладнання.

Окружний суд Массачусетсу також висунув звинувачення і Тесленку. Утім, згідно з матеріалами суду, він проживає в Москві.

До слова, у серпні стало відомо, що російська державна корпорація з атомної енергії «Росатом» завдяки дочірній компанії у Нідерландах постійно забезпечує додаткові доходи до російського бюджету. У 2022 році нідерландська компанія Uranium One заявила, що отримала 222 млн євро прибутку, з яких десятки мільйонів переказала «Росатому».

«Росатом» з весни 2022 року бере участь в окупації Запорізької АЕС та підтримує бойовий стан арсеналу ядерних ракет Росії. Попри це корпорація досі не потрапила під європейські чи американські санкції через те, що атомна енергетика багатьох країн залишається залежною від неї.