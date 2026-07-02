Мальовничий замок, велике озеро і грот: 8 причин приїхати до Свіржа на вихідні
Маршрут вихідного дня
Свірзький замок – одна із наймальовничіших і найкраще збережених фортець України. Тут знімали не один фільм, проводили численні фестивалі, а сучасні туристи мають можливість ще й відпочити на природі. Поруч із замком є велике озеро, яке наче огортає фортецю з трьох сторін, кам’яний грот та старі дерева, у затінку яких можна охолодитися та послухати спів птахів.
Свірзький замок відомий ще з XV ст. Серед його міцних товстих мурів прохолодно. Проте врахуйте, що нині музейної експозиції у замку немає. Там ви можете оглянути лише давній інтер’єр. Проте у ньому є декілька цікавинок, що відрізняє Свірж від інших фортець.
На що звернути увагу у Свірзькому замку
- Його подвір’я вимощене каменем, а дах вкритий черепицею. Це додає особливого шарму і атмосфери старовини. В’їзна брама оздоблена кам’яними гербами колишніх власників і таблицею латиною.
- Всередині вам покажуть збережені кам’яні портали над дверима, дерев’яні балки на стелі, залишки каміна.
- Замок має два подвір’я – головне і господарське. Там свого часу поралася прислуга, яка обслуговувала вельмож. Донині посередині цього двору є вимощений каменем колодязь.
Фонтан на головному дворі (фото зі сторінки Культурно-мистецького центру «Замок Свірж»)Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- На головному фасаді уважний відвідувач помітить міфічну істоту – кам’яного грифона, який зображений над вікном.
- У замку зберігся міст над ровом. Це була середньовічна захисна система: міст підіймали й опускали на ланцюгах, без нього до замку не можна було добратися через глибоку фосу (рів), заповнену водою.
Міст на кам’яних підпорах перед замком
- Якщо спуститися вниз, де колись був рів, праворуч можна побачити грот – це елемент фортифікаційної споруди на краю схилу.
- Перед замком праворуч досі збережені руїни вежі XV ст., яку через кілька століть перебудували на призамкову каплицю.
- Влітку особливо приємно зануритися в затінок дерев, які частково вціліли довкола замку. Там варто зупинитися і послухати спів птахів. Величезне озеро на схилі фортеці додає прохолоди. Іноді там плаває лебідь чи рибалять місцеві мешканці. Можна влаштувати собі пікнік на березі.
фото ZAXID.NET
Графік роботи Свірзького замку:
- п’ятниця: 10:00–16:00;
- субота та неділя: 10:00–17:00.
Вартість квитків:
- дорослі – 150 грн;
- студенти та пенсіонери – 80 грн;
- діти до 12 років, військовослужбовці та люди з інвалідністю – безкоштовно.
Вхід на територію Свірзького замку можливий лише з екскурсіями. Їх проводять щопівгодини, починаючи з 10:00. Туристам варто приїхати за 10 хвилин до початку екскурсії, щоб придбати квитки.
Групи понад 15 відвідувачів мають попередньо домовитися про візит за телефоном: +380680275535. Також за цим номером можна дізнатися додаткову інформацію про відвідини замку. Анонси подій публікують на фейсбук-сторінці Культурно-мистецького центру «Замок Свірж».
Замок – pet friendly, тому у мандрівку можна взяти свого домашнього улюбленця. Йому найбільше сподобається прогулянка довкола замку та біля озера.
Що купити на пам’ять у Свірзькому замку
На касі ви зможете придбати сувенірні магніти, буклети про історію фортеці, шопери, футболки із логотипом Свірзького замку.
Як доїхати до Свірзького замку:
- зі Львова автомобілем трасою Н-09 через Бібрку або М06, у Солонці треба розвернутись і повернути у напрямку Бібрки і Свіржа. Другий варіант – на 10 км довший, проте там менша інтенсивність руху. Є ще один шлях – трасою Н-02 через Винники;
- автобусом з автостанції №5 (вул. Зелена) у напрямку Перемишлян або Свіржа.
Біля замку у Свіржі можна провести цілий день
Де поїсти
Поруч із замком працює ресторан «Свірж». Або можна взяти продукти зі собою і влаштувати собі пікнік у затінку біля озера.
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Встигніть побачити Свірзький замок у сезон, адже взимку він не приймає відвідувачів. Грубі мури не так і легко прогріти. До слова, зовсім недалеко від замку є церква Святої Трійці та Успіння Богородиці з цікавим інтер’єром та старий млин XIX століття.
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