Свірзький замок – один із найпопулярніших на Львівщині, проте його відвідати можна не щодня

Свірзький замок – одна із наймальовничіших і найкраще збережених фортець України. Тут знімали не один фільм, проводили численні фестивалі, а сучасні туристи мають можливість ще й відпочити на природі. Поруч із замком є велике озеро, яке наче огортає фортецю з трьох сторін, кам’яний грот та старі дерева, у затінку яких можна охолодитися та послухати спів птахів.

Свірзький замок відомий ще з XV ст. Серед його міцних товстих мурів прохолодно. Проте врахуйте, що нині музейної експозиції у замку немає. Там ви можете оглянути лише давній інтер’єр. Проте у ньому є декілька цікавинок, що відрізняє Свірж від інших фортець.

На що звернути увагу у Свірзькому замку

Його подвір’я вимощене каменем, а дах вкритий черепицею. Це додає особливого шарму і атмосфери старовини. В’їзна брама оздоблена кам’яними гербами колишніх власників і таблицею латиною.

Портал в’їзної брами

Всередині вам покажуть збережені кам’яні портали над дверима, дерев’яні балки на стелі, залишки каміна.

Замок має два подвір’я – головне і господарське. Там свого часу поралася прислуга, яка обслуговувала вельмож. Донині посередині цього двору є вимощений каменем колодязь.

Фонтан на головному дворі (фото зі сторінки Культурно-мистецького центру «Замок Свірж»)

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На головному фасаді уважний відвідувач помітить міфічну істоту – кам’яного грифона, який зображений над вікном.

Грифон над вікном

У замку зберігся міст над ровом. Це була середньовічна захисна система: міст підіймали й опускали на ланцюгах, без нього до замку не можна було добратися через глибоку фосу (рів), заповнену водою.

Міст на кам’яних підпорах перед замком

Якщо спуститися вниз, де колись був рів, праворуч можна побачити грот – це елемент фортифікаційної споруди на краю схилу.

Грот

Перед замком праворуч досі збережені руїни вежі XV ст., яку через кілька століть перебудували на призамкову каплицю.

Оборонна вежа

Влітку особливо приємно зануритися в затінок дерев, які частково вціліли довкола замку. Там варто зупинитися і послухати спів птахів. Величезне озеро на схилі фортеці додає прохолоди. Іноді там плаває лебідь чи рибалять місцеві мешканці. Можна влаштувати собі пікнік на березі.

фото ZAXID.NET

Графік роботи Свірзького замку:

п’ятниця: 10:00–16:00;

субота та неділя: 10:00–17:00.

Вартість квитків:

дорослі – 150 грн;

студенти та пенсіонери – 80 грн;

діти до 12 років, військовослужбовці та люди з інвалідністю – безкоштовно.

Вхід на територію Свірзького замку можливий лише з екскурсіями. Їх проводять щопівгодини, починаючи з 10:00. Туристам варто приїхати за 10 хвилин до початку екскурсії, щоб придбати квитки.

Групи понад 15 відвідувачів мають попередньо домовитися про візит за телефоном: +380680275535. Також за цим номером можна дізнатися додаткову інформацію про відвідини замку. Анонси подій публікують на фейсбук-сторінці Культурно-мистецького центру «Замок Свірж».

Замок – pet friendly, тому у мандрівку можна взяти свого домашнього улюбленця. Йому найбільше сподобається прогулянка довкола замку та біля озера.

Міст і головна брама

Що купити на пам’ять у Свірзькому замку

На касі ви зможете придбати сувенірні магніти, буклети про історію фортеці, шопери, футболки із логотипом Свірзького замку.

Як доїхати до Свірзького замку:

зі Львова автомобілем трасою Н-09 через Бібрку або М06, у Солонці треба розвернутись і повернути у напрямку Бібрки і Свіржа. Другий варіант – на 10 км довший, проте там менша інтенсивність руху. Є ще один шлях – трасою Н-02 через Винники;

автобусом з автостанції №5 (вул. Зелена) у напрямку Перемишлян або Свіржа.

Біля замку у Свіржі можна провести цілий день

Де поїсти

Поруч із замком працює ресторан «Свірж». Або можна взяти продукти зі собою і влаштувати собі пікнік у затінку біля озера.

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Встигніть побачити Свірзький замок у сезон, адже взимку він не приймає відвідувачів. Грубі мури не так і легко прогріти. До слова, зовсім недалеко від замку є церква Святої Трійці та Успіння Богородиці з цікавим інтер’єром та старий млин XIX століття.

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