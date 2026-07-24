Суд посилив вирок Михайлу Шпіру

Суд визнав 39-річного проросійського політексперта й журналіста з Івано-Франківська Михайла Шпіра винним у державній зраді, колабораціонізмі, виправдовуванні збройної агресії РФ та погрозах правоохоронцям і заочно призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Йдеться про колишнього журналіста та підприємця, який був редактором кількох видань, зокрема й російських, в Івано-Франківську. У 2014 році, після Революції Гідності Михайло Шпір перебрався до Києва, де в ефірах проросійських телеканалів Віктора Медведчука в якості експерта ретранслював наративи Кремля, а пізніше балотувався в народні депутати від партії ОПЗЖ.

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З 2017 року Михайло Шпір перебуває в базі «Миротворця». У 2020 році утік з України до Москви і після початку повномасштабного вторгнення РФ вперебрався на тимчасово окуповану територію Херсонської області.

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«У суді доведено, що Михайло Шпір добровільно перейшов на бік ворога та обійняв посаду в. о. заступника так званого міністра цифрового розвитку та масових комунікацій. Як представник цього незаконного органу, він особисто санкціонував знищення телекомунікаційних веж українських операторів мобільного зв’язку та телерадіомовлення на окупованій Херсонщині. Внаслідок цього тисячі місцевих жителів опинилися в повній інформаційній блокаді й втратили зв'язок з рештою території України», – розповіли у п’ятницю, 24 липня, в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

На Херсонщині колаборант допомагав окупаційній владі впроваджувати цифрові сервіси та програмне забезпечення, зокрема електронний документообіг. Паралельно публікував у своєму телеграм-каналі заклики до знищення України та українців, виправдовував російську агресію та публічно погрожував розправою українським правоохоронцям.

У 2023 році Івано-Франківський міський суд заочно засудив Михайла Шпіра до 10 років позбавлення волі. Наразі цей вирок посилили, призначивши пропагандисту 15 років тюрми з конфіскацією всього майна та позбавленням права 15 років обіймати керівні посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Засуджений досі працює на посаді заступника міністра з цифрового розвитку та масових комунікацій на захопленій росіянами частині Херсонської області.