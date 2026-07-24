Володимир Зеленський на зустрічі з Рустемом Умєровим та Ігорем Клименком

У пʼятницю, 24 липня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що чинний секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров продовжить роботу там у зовнішньому напрямі. Ігор Клименко, який очолить РНБО, зосередиться на внутрішніх питаннях.

«Рустем Умєров зосередиться на комунікації з партнерами, перемовинах, просуванні безпекової співпраці й розвитку взаємовідносин між розвідувальними спільнотами України та партнерів і реалізації таких наших програм, як Drone Deals і українська Антибалістична програма “Фрея”», – повідомив Володимир Зеленський.

Водночас Ігор Клименко, який до кадрових змін у Кабміні обіймав посаду міністра внутрішніх справ України, стане новим секретарем РНБО. За словами Зеленського, за допомогою досвіду Клименка в системі МВС у роботі РНБО збільшать «компонент внутрішньої діяльності заради стійкості України».

Крім того, Клименко займатиметься координацією оборонних та безпекових структур, а також працюватиме над протидією кіберзагрозам та діяльності злочинних мереж.

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Президент доручив підготувати відповідні укази після своєї запланованої поїздки до США.

Зазначимо, Рустем Умєров, який працював міністром оборони в уряді Дениса Шмигаля, обійняв посаду секретаря РНБО у липні 2025 року. У 2025 році під час переговорів України та Росії за його головування сторони домовилися про кілька обмінів військовополоненими.

У травні після оприлюднення плівок у справі «Мідас», на яких фігурував Рустем Умєров, українці запустили петицію про звільнення посадовця з РНБО. Втім, Офіс президента відмовився зареєструвати електронну петицію, оскільки та «не відповідає встановленим вимогам».

Ігор Клименко обіймав посаду міністра внутрішніх справ з лютого 2023 року. Після відставки уряду Юлії Свириденко у липні 2026 року його звільнили з посади очільника МВС.