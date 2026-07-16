До Ради внесли кандидатури на склад нового Кабінету Міністрів

Прем’єр-міністр Сергій Корецький вніс до Верховної Ради подання щодо призначення нового складу Кабінету Міністрів. Відповідний перелік кандидатів 16 липня оприлюднив голова парламенту Руслан Стефанчук.

Зокрема, на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики запропоновано Дениса Шмигаля. Кандидатом на посаду віцепрем’єр-міністра з гуманітарної політики – міністра культури стала Тетяна Бережна, а на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Всеволод Ченцов.

Також до Верховної Ради внесли кандидатури:

Віталія Безгіна – на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб;

Матвія Бідного – міністра молоді та спорту;

Андрія Бутенка – міністра освіти і науки;

Івана Вигівського – міністра внутрішніх справ;

Тараса Висоцького – міністра аграрної політики та продовольства;

Миколи Калашника – міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту;

Віталія Кіма – міністра у справах ветеранів;

Олександра Кравченка – міністра економіки та довкілля;

Віктора Ляшка – міністра охорони здоров'я;

Сергія Марченка – міністра фінансів;

Дениса Маслова – міністра юстиції;

Дениса Улютіна – міністра соціальної політики, сім'ї та єдності;

Оксани Ферчук – міністра цифрової трансформації.

За словами Руслана Стефанчука, Верховна Рада розгляне подання найближчим часом відповідно до Конституції, Регламенту парламенту та закону «Про Кабінет Міністрів України».

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До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Михайло Федоров залишається працювати в його команді. Крім того, глава держави вперше публічно підтвердив конфлікт між Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

«Без мене вони не сідають. Президент під час війни не має обирати в такій ситуації. Я б дуже хотів єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не лише сторін, а й моя. Я з себе відповідальності не знімаю», – сказав Зеленський.

Зазначимо, раніше і сам Михайло Федоров підтвердив, що причиною його звільнення з посади міністра оборони стало блокування реформ та ініціатив із боку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За його словами, президент запропонував йому залишитися в команді як радник, однак він відмовився від цієї пропозиції.

Також Михайло Федоров заявив, що президент Володимир Зеленський ще може переглянути своє рішення щодо керівництва Міноборони. За його словами, він знає главу держави вже сім років і не вважає їхні розбіжності конфліктом. Федоров припустив, що на позицію президента вплинули численні звернення людей зі скаргами після роботи міністерства, однак висловив упевненість, що Зеленський зрештою ухвалить правильне рішення. «Я впевнений, що президент чує український народ, знає, що робити, і ситуацію стовідсотково буде виправлено», – сказав він.

15 липня Володимир Зеленський повідомив, що внесе кандидатуру Ігоря Клименка на посаду міністра оборони. Додамо, що після появи інформації про можливе призначення Клименка міністром оборони його публічно підтримали командир 1-го корпусу НГУ «Азов» Денис «Редіс» Прокопенко та командир 2-го корпусу НГУ «Хартія» Ігор «Корнет» Оболєнський. Вони заявили, що Клименко, очолюючи МВС, багато уваги приділяв потребам війська, підтримував перехід армії на корпусну систему, а також має управлінський досвід, необхідний для роботи на посаді міністра оборони. Водночас, за інформацією «Української правди», Прокопенка та Оболєнського попросили опублікувати такі заяви.