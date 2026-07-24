Стівена Боакіє Пракаша завербували, використавши його незаконне перебування в Росії

На Сумщині Сили оборони ліквідували громадянина Маврикія (острівна держава в Індійському океані), якого росіяни завербували на війну проти України. Про це у пʼятницю, 24 липня, повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.

Громадянин Маврикія Стівен Боакіє Пракаш прибув до російського Санкт-Петербурга як турист у червні 2025 року й планував повернутися звідти 21 липня. Втім, чоловік вирішив незаконно залишитися в Росії ще на місяць.

У серпні 2025 року російські силові структури видали Пракашу довідку про адміністративне правопорушення за незаконне перебування на території Росії. Маврикієць отримав штраф у розмірі 7000 рублів (близько 89 доларів).

«Як і сотням інших іноземців, які опинились в Росії без грошей, Пракашу запропонували вихід із ситуації — підписати “короткостроковий” контракт з російською окупаційною армією. Він погодився. Після тижневої підготовки маврикійця у складі штурмових загонів відправили на фронт злочинної війни проти України», – повідомили у пресслужбі ГУР.

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Українські розвідники пояснили, що росіяни активно застосовують схему вербування туристів, трудових та освітніх мігрантів з Африки, оформлюючи їм візи та обіцяючи працевлаштування. Втім, після приїзду до Росії їх зустрічає посередник, який забирає паспорти нібито для оформлення документів і розселяє в хостелі.

«За кілька днів з'ясовується, що жодної вакансії не існує, візу анульовано, а грошей на повернення додому немає. Людину ставлять перед вибором: депортація з боргами, ув'язнення або контракт з окупаційною армією, зміст якого вона нерідко навіть не розуміє через мовний бар'єр», – повідомили у пресслужбі ГУР.

За даними української розвідки, маврикійця ліквідували орієнтовно у грудні 2025 року, коли той намагався штурмувати кордон України у Сумській області.

Нагадаємо, у квітні ГУР повідомило, що у 2026 році Росія планує втягнути у війну проти України ще приблизно 20 тис. іноземців. Зокрема, офіційні пункти набору та російські ПВК «Редут», «Вагнер-2» і «Факел» працюють над залученням громадян Африки.

У червні у Зімбабве затримали чоловіка, підозрюваного у вербуванні людей на війну проти України. За даними правоохоронців, він разом із росіянином на ім'я Роман завербував щонайменше 5 чоловіків.