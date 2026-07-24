ВМС України вперше отримали право керувати силами НАТО

Військово-морські сили України вперше в історії НАТО отримали право управляти силами Альянсу під час ліквідації мінної небезпеки на морі. Штаб протимінних дій 1-го дивізіону протимінних кораблів ВМС ЗСУ успішно пройшов оцінювання другого рівня за стандартами НАТО (NATO Evaluation Level, NEL-2) у межах українсько-американських навчань «Сі Бриз 2026». Про це у пʼятницю, 24 липня, повідомили на фейсбук-сторінці ВМС.

Під час навчань український підрозділ отримав оцінку «Повністю спроможний до виконання місії» (Mission Capable). Це підтверджує його спроможність виконувати бойові завдання за стандартами НАТО.

«Уперше в історії сучасного військового флоту України підрозділ офіційно долучено до системи управління з'єднаннями НАТО з ліквідації мінної небезпеки на морі. Тобто відтепер Україна має підтверджену Альянсом здатність здійснювати командування та управління підпорядкованими багатонаціональними силами, взаємодіяти на рівні до Постійної протимінної групи НАТО включно, а також виконувати весь спектр місій протимінної боротьби на морі», – йдеться у повідомленні ВМС.

Оцінювання Mission Capable є одним із ключових етапів перевірки сумісності зі стандартами НАТО. Зазначається, що від початку повномасштабної війни українські військові моряки протягом трьох років проходили підготовку, впроваджували стандарти Альянсу та вдосконалювали свої спроможності. Успішне проходження оцінювання підтверджує, що Військово-морські сили України продовжують інтеграцію до системи безпеки НАТО та відповідають сучасним вимогам Альянсу.

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Нагадаємо, 19 липня підрозділи Військово-морських сил ЗСУ були залучені до пошуково-рятувальної операції після російської атаки на цивільне суховантажне судно GOLDEN LEO, що ходило під прапором Гвінеї-Бісау.