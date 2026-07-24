Правоохоронці знайшли нові місця нелегального видобутку бурштину

На Рівненщині правоохоронці викрили нові місця незаконного видобутку бурштину. За даними слідства, ділки прикривалися спеціальними дозволами на геологічне вивчення надр, але фактично організували промисловий видобуток сонячного каменю. Про це 23 липня повідомила Національна поліція.

За інформацією правоохоронців, замість геологічних досліджень на ділянках здійснювали намив бурштину із застосуванням мотопомп та технології гідророзмиву.

У поліції наголошують, що такий спосіб видобутку завдає значної шкоди довкіллю, оскільки руйнує ґрунти та природні екосистеми.

Лише упродовж минулого тижня правоохоронці вилучили на місцях незаконного видобутку 130 одиниць обладнання. Серед них – 29 мотопомп, 86 пожежних рукавів, труби, шрабери та інші знаряддя. Також вилучили зразки ґрунту та піщаних насипів, які направили на судові експертизи.

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Це вже не перша масштабна операція правоохоронців. У червні вони провели 47 санкціонованих і невідкладних обшуків, під час яких вилучили десятки саморобних мотопомп, обладнання для обробки бурштину та понад 52 кг сонячного каменю.

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У Нацполіції повідомили, що комплексні заходи з протидії незаконному видобутку бурштину триватимуть. Правоохоронці мають намір припинити нелегальний видобуток, захистити надра та притягнути причетних до відповідальності.

Раніше ZAXID.NET також писав, що у липні слідчі провели ще низку обшуків, під час яких вилучили 656 кг бурштину, електронні ваги, мобільні телефони, автомобіль і чорнові записи. Вартість вилученого каміння за цінами чорного ринку перевищує 1 млн грн.