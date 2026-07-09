Орієнтовна вартість вилученого каміння перевищує 1 млн грн

Поліція провела обшуки у бурштинокопачів із Сарненського району, під час яких виявила майже 656 кг бурштину-сирцю. Його орієнтовна вартість за цінами чорного ринку перевищує 1 млн грн. Про це у четвер, 9 липня, повідомили пресслужби поліції та прокуратури Рівненської області.

Правоохоронці викрили підпільний цех з обробки бурштину у квітні 2026 року. Поліцейські встановили, що незаконний бізнес організував 31-річний мешканець Сарненського району. До схеми він залучив ще п’ятьох знайомих віком від 17 до 43 років.

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За даними слідства, зловмисники скуповували бурштин у старателів на Поліссі, а потім перевозили його до Рівненського району, де зберігали, сортували та готували до продажу, зокрема іноземним покупцям. Щомісяця вони заробляли орієнтовно 40 тис. доларів. Після викриття у них вилучили понад 80 кг бурштину.

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У липні слідчі провели ще низку обшуків, під час яких вилучили 656 кг бурштину, електронні ваги, мобільні телефони, автомобіль і чорнові записи. Вартість вилученого каміння за цінами чорного ринку перевищує 1 млн грн.

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240-1 Кримінального кодексу України (незаконний збут, придбання, зберігання, перевезення, переробка бурштину у значних розмірах та на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду). Санкція статті передбачає від 4 до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.