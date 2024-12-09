Слідчі провели у підозрюваних обшуки, в ході яких вилучили майже 100 кг бурштину

Депутат однієї з громад Рівненської області організував незаконний бізнес з купівлі та перепродажу бурштину. Посадовець залучив до справи двох спільників. Під час обшуків у підозрюваних вилучили майже 100 кг каміння загальною вартістю 1,3 млн грн. Про це повідомили 9 грудня у пресслужбі поліції області.

За даними слідства, протиправну схему організував житель Рівненського району, депутат однієї з громад. До справи залучив ще двох знайомих – жителів Рівненського та Вараського районів.

«Чоловіки скуповували у старателів незаконно видобутий бурштин, зберігали його за місцями свого проживання та у подальшому перепродавали. У липні цьогоріч їх викрили працівники управління стратегічних розслідувань регіону», – зазначають у поліції.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили майже 100 кг бурштину. За цінами «чорного» ринку його вартість становить понад 1,3 млн грн. Наразі на каміння наклали арешт.

Слідчі оголосили трьом жителям Рівненщини про підозру у придбанні, перевезенні та зберіганні бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, у значних розмірах та у складі організованої групи (ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240-1 КК України). За скоєне їм загрожує до семи років увʼязнення.