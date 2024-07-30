Маневицький районний суд виніс вирок 37-річному депутату Старосільської сільської ради Сергію Павловичу за незаконне придбання та перевезення 28 кг бурштину. За скоєне обвинуваченому призначили два роки іспитового терміну.

Як ZAXID.NET стало відомо з вироку суду від 26 липня, вранці 15 листопада 2023 року Сергій Павлович придбав у невстановленої слідством особи 28,8 кг бурштину загальною вартістю майже 825 тис. грн. Того ж дня посадовець поклав каміння у багажник автомобіля Opel Vectra і поїхав у Волинську область. Близько 19:00 правоохоронці зупинили його на блокпості в селі Козлиничі Камінь-Каширського району, де під час огляду транспортного засобу виявили та вилучили незаконний товар.

У суді Сергій Павлович свою вину визнав. Розповів, що у 2018 році надавав послуги з перевезення пасажирів по території України й 15 листопада познайомився з чоловіками, які попросили його за 100 доларів винагороди завезти пакунок з бурштином із села на Рівненщині до автозаправної станції в місто Ковель Волинської області. Під час поїздки його і зупинили поліцейські, які викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Зазначив, що шкодує про вчинене і просив не конфісковувати в нього майно.

Суддя Руслан Ониско визнав депутата винним за ч. 2 ст. 240-1 ККУ (незаконне придбання та передача бурштину, вчинене у значних розмірах), втім звільнив від основного покарання й призначив два роки умовного терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.