Під час обшуків правоохоронці вилучили в підозрюваних майже 175 кг бурштину

На території Нобельського національного природного парку правоохоронці викрили групу місцевих жителів, які незаконно видобували бурштин. Загалом у підозрюваних вилучили каміння на 1,6 млн грн. Про це 9 липня повідомили у Рівненській обласній прокуратурі.

За даними слідства, під час санкціонованих обшуків за місцями проживання, у транспортних засобах і гаражах підозрюваних, правоохоронці виявили та вилучили майже 175 кг бурштину різних фракцій, спеціальне обладнання для перевірки його якості, електронні ваги, мобільні телефони та понад 430 тис. грн у різній валюті.

«Будь-яких документів, що підтверджують законність походження вилученого бурштину, фігуранти не надали. Орієнтовна вартість вилученого каміння на чорному ринку – 1,6 млн грн», – зазначають у прокуратурі.

Наразі слідчі вирішують питання про арешт вилученого й призначили судову гемологічну експертизу.

Групі зловмисників оголосили про підозру за фактом незаконного видобування бурштину на території природно-заповідного фонду, а також придбання та зберігання каміння, законність походження якого не підтверджується відповідними документами (ч. 2 ст. 240-1 КК України). За скоєне їм загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.