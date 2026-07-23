Іван Приходько служить у 433 окремому полку безпілотних систем ЗСУ

Колишній поліцейський Іван Приходько, якого суд першої інстанції визнав винним у ненавмисному вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, добровільно долучився до Збройних сил України. Раніше його адвокат клопотав про призупинення розгляду справи в апеляційній інстанції, заявивши, що Приходька мобілізували. Про те, що експоліцейський сам ухвалив рішення долучитися до війська, повідомив Київський міський ТЦК, передає «Суспільне».

Зазначається, що Іван Приходько самостійно звернувся до Шевченківського РТЦК у Києві з проханням взяти його на військовий облік та надав рекомендаційний лист від військової частини. Також Іван Приходько під час оформлення документів у ТЦК вказав, що не притягувався до кримінальної відповідальності.

«16.03.2026 до Шевченківського районного у місті Києві ТЦК та СП звернувся громадянин Приходько Іван із заявою про взяття на військовий облік. Разом із заявою Приходько І.О. надав лист з військової частини А***6 про те, що після взяття на облік буде мобілізований безпосередньо цією військовою частиною», – йдеться у повідомленні ТЦК.

«Суспільне» зазначає, що раніше адвокат Приходька заявляв, що його мобілізували під час заходів оповіщення. Журналісти вдруге звернулися за коментарем до захисника експоліцейського, і той відповів, що про мобілізацію йому розповів сам Іван Приходько. Він також заперечив наміри Приходька уникнути кримінальної відповідальності за допомогою служби у ЗСУ.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Я ж не знаю, як насправді було. Він (Приходько – ред.) мені сказав, що його мобілізували. Але що тут незаконного? Він має право. Немає в законі, що якщо є кримінальна справа, то його мобілізувати неможливо. Що тут поганого, що він захищає Батьківщину?! Яке уникнення, якщо він 3,5 роки просидів у тюрмі (перебування під вартою – ред.), а потім пішов служити?», – цитує «Суспільне» адвоката Віктора Чевгуза.

За даними «Суспільного», Іван Приходько служить у 433 окремому полку безпілотних систем ЗСУ на посаді командира одного з екіпажів безпілотних комплексів. Приходько виконує бойові завдання на Донеччині.

Родина Тлявових вважає, що Іван Приходько мобілізувався до ЗСУ, щоб уникнути кримінальної відповідальності, тому звернулася до ТЦК, Міноборони та військової частини з проханням демобілізувати обвинуваченого. Однак у частині заявили, що призов можна скасувати лише з підстав, визначених законом, однак Приходько про їх наявність не повідомляв. Там також послалися на «постійні штурмові дії противника та динаміку змін бойової обстановки».

Водночас у командуванні Сухопутних військ зазначили: «Процедура призову військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації, на особливий період є незворотною. А визнання процедури призову протиправною не спричинить відновлення попереднього становища особи, яка була призвана на військову службу під час мобілізації».

Нагадаємо, 5-річний Кирил Тлявов помер у лікарні 3 червня 2019 року внаслідок кульового поранення, яке отримав під час гри на подвірʼї біля свого будинку. Дитина постраждала під час стрілянини, яку 31 травня в Переяславі Київської області влаштували двоє нетверезих поліцейських разом зі знайомими. Під час стрільби по металевих банках одна з куль після рикошету влучила хлопчику в голову.

Загиблий внаслідок стрілянини Кирил Тлявов

Постріл здійснив Іван Приходько. 25 травня 2023 року його засудили до чотирьох років позбавлення волі за вбивство з необережності, але через тривале перебування в СІЗО йому залишалося відбути близько пів року.