Ігор Скибюк раніше командував 80-ю бригадою

У середу, 22 липня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що новим начальником Генерального штабу ЗСУ стане генерал-майор Ігор Скибюк. Рішення про його призначення підтримали новопризначений головком ЗСУ Михайло Драпатий та тимчасовий виконувач обовʼязків міністра оборони Євгеній Хмара.

«Разом із Михайлом Драпатим та Євгенієм Хмарою визначили, що новим начальником Генерального штабу Збройних Сил України стане генерал-майор Ігор Скибюк – дуже досвідчений військовий, із яким новий Головнокомандувач пліч-о-пліч захищав Україну», – повідомив Володимир Зеленський.

Зеленський провів зустріч з військовими офіцерами та повідомив про призначення Ігоря Скибюка начальником Генштабу

49-річний Ігор Скибюк замінить на посаді Андрія Гнатова, який був начальником Генштабу з березня 2025 року. Для Гнатова, а також для колишнього головнокомандувача Олександра Сирського, за словами президента, вже визначили нові службові посади. Втім, які саме, Зеленський не уточнив.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Чим відомий Ігор Скибюк

Ігор Скибюк народився у Конотопі 1976 року. Закінчив загальновійськовий факультет Одеського інституту сухопутних військ.

У 1998 році він отримав командування взводом 80-ї десантно-штурмової бригади, що базується у Львові. Бригада ДШВ брала участь у боях під Словʼянськом у квітні 2014 року, бойових діях за Луганський аеропорт та Авдіївську промзону.

У 2021 році Ігор Скибюк очолив 80-ту бригаду. За його командування вже під час повномасштабного вторгнення Росії до України його бригада звільняла Ізюм в межах Харківського контрнаступу 2022 року. За це він отримав звання Героя України. Того ж року Скибюка нагородили орденом Богдана Хмельницького III та II ступенів «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».

У 2023 році Ігор Скибюк став заступником командувача ДШВ ЗСУ, обійнявши посаду начальника штабу. Вже у 2024 році Володимир Зеленський призначив його командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ. З 2025 року Ігоря Скибюка звільнили з посади командувача ДШВ та призначений заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Гнатова.