Операцію провели військовослужбовці 3-го полку Сил спеціальних операцій

Військовослужбовці 3-го полку Сил спеціальних операцій провели успішну операцію із зачистки лісового масиву на неназваному напрямку, де тривалий час переховувалися російські військові та не дозволяли українським підрозділам закріпитися на цій ділянці. Про це у п'ятницю, 24 липня, повідомили на сторінці ССО.

Як йдеться у дописі, операцію ускладнювали густа рослинність і значна кількість мінно-вибухових загороджень. Через це аеророзвідка та інші способи пошуку противника тривалий час не дозволяли встановити його точне місцеперебування.

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Щоб виконати завдання, спецпризначенці застосували навички подолання інженерних загороджень, орієнтування на місцевості та прихованого пересування. У результаті вони змогли виявити позиції росіян і передати їхні координати екіпажам ударних безпілотників.

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Після ударів дронів друга група ССО провела зачистку місцевості. На покинутих російських позиціях військові виявили залишену зброю, боєприпаси та інше військове майно. Крім того, спецпризначенці здійснили дорозвідку та розмінували територію, що дало змогу українським силам закріпитися на ділянці, яка раніше залишалася недоступною.

Нагадаємо, у березні бійці 8-го полку Сил спеціальних операцій провели успішну операцію на Лиманському напрямку, під час якої, видаючи себе за російських військових, захопили в полон сімох окупантів. Спочатку спецпризначенці взяли під контроль ворожу позицію «Космос» і полонили трьох росіян, а згодом, використовуючи їхні радіостанції та легенду про ротацію, виманили з сусіднього бліндажа ще чотирьох військових РФ. Під час операції українські воїни також ліквідували п'ятьох окупантів, не зазнавши власних втрат.