23 липня після тривалої важкої хвороби пішла з життя львівська художниця Ганна Друль.

Авторка декоративної кераміки та скульптури, членкиня Національної спілки художників України, Міжнародної академії кераміки народилася 22 вересня 1960 року в місті Червонограді (нині Шептицький) на Львівщині.

і Тобі самій меч прошиє душу

У 1979 року закінчила Львівське училище прикладного мистецтва імені Івана Труша, а 1984-го — Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва(педагоги з фаху Карло Звіринський, Петро Маркович, Еммануїл Мисько). Від 1987 працювала на Львівській експериментальній кераміко-скульптурній фабриці. У 1998–2001 роках очолювала секції кераміки Львівської організації Національної спілки художників України.

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Від 1987 року представляла свої роботи на всеукраїнських та міжнародних виставках. Персональні відбулися у містах Львові (1989, 2000, 2006, 2013[4], 2015 (спільно з Іриною Марко), 2020, 2022, Кракові (1996, 2003–2004), Чернівцях (2014), Одесі (2016).

Благовіщення

Окремі роботи зберігаються у фондах Національного музею-заповідника українського гончарства (с-ще Опішня), Музею кераміки в м. Болеславцю (Польща), музеях Мюнхена (Німеччина), Кракова, Вроцлава (Польща), Торонто (Канада) та приватних колекціях.

Серед важливих творів декоративні композиці:

«Натовп»,

«Країна дурнів»,

«Діалог»,

«Чоловічі забави»,

«Жадоба жертви»,

«Спадкоємець»,

«Галицькі жінки» та багато інших.

Спадкоємець

Ганна Друль – володарка різноманітних нагород та премій.

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Творчість Ганни Друль далеко виходила за межі ужиткового мистецтва. Її твори – це завжди про людину. Часом емпатично, часом іронічно, проте завжди образно, глибоко та естетично.

Хованки

«Мене завжди інспірувала тільки людина. Все ще людина є основним об’єктом зацікавлення – її прагнення, вподобання, цілі, віра. Вона є рушієм поступу і творцем цивілізації, вона є митцем і автором шедеврів. Людина має здатність любити і жертвувати собою. І одночасно є причиною екологічних та соціальних катастроф, її вроджена агресія є каталізатором війн. І тоді виникає питання: чи це все ще людина? Я не маю відповіді, я ставлю питання», ‒ говорила Ганна Друль під час однієї зі своїх виставок у «Зеленій канапі».

Про прощання з Ганною Друль буде повідомлено окремо.

Усі фото – з фейсбук-сторінки Ганни Друль