«Нова пошта» розширює мережу доставки в Польщі

Компанія Nova Post Poland, що входить до групи Nova, розпочала співпрацю з польською мережею Orlen Paczka. Завдяки партнерству клієнти зможуть отримувати та відправляти посилки через близько 15 тис. пунктів видачі та поштоматів по всій Польщі. Про це компанія повідомила у LinkedIn у четвер, 23 липня.

Мережа Orlen Paczka налічує близько 6,5 тис. пунктів видачі та 8,5 тис. поштоматів. Через неї можна буде доставляти посилки розмірів S, M і L вагою до 20 кг.

У компанії Orlen Paczka також підтвердили початок співпраці. Там зазначили, що партнерство з Nova Post Poland є черговим кроком до відкриття своєї логістичної інфраструктури для міжнародних компаній.

Раніше Nova Post Poland співпрацювала з найбільшою польською мережею InPost, яка має понад 35 тис. пунктів видачі, зокрема понад 27 тис. поштоматів.

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Нагадаємо, на початку червня генеральний директор Nova Post Poland Якуб Карон повідомив, що компанія планує відкрити близько 300 нових відділень у Польщі до кінця 2026 року. Водночас створювати власну мережу поштоматів оператор не планує. За підсумками 2025 року польський підрозділ Nova Post вийшов на самоокупність і більше не потребує фінансової підтримки материнської компанії.

До слова, в першій половині 2026 року Nova Post відкрила в Європі 239 нових точок обслуговування. Загалом мережа компанії за межами України вже налічує понад 950 точок. Польща стала другим ринком за темпами розширення після Молдови: за шість місяців там відкрили 80 нових локацій.

У 2025 році група NOVA опрацювала 522 млн відправлень, із них 29 млн – у європейських країнах. До 2030 року компанія планує збільшити загальний обсяг до 2 млрд відправлень і увійти до двадцятки найбільших операторів експрес-доставки у світі.