«Нова пошта» підвищила ціни на доставку відправлень

«Нова пошта» оновила тарифи на частину своїх послуг. Так, з 13 квітня доставка документів подорожчала на 10 грн – до 70 грн у межах міста та 80 грн по Україні. У компанії пояснили, що перегляд вартості пов’язаний зі зростанням операційного навантаження, підвищенням вартості життя, а також подорожчанням пального, електроенергії та послуг партнерів.

Нові тарифи

Зміни торкнулися і доставки посилок вагою до 30 кг. Вартість відправлень у межах міста тепер становить:

до 2 кг – 70 грн;

до 10 кг – 115 грн;

до 30 кг – 180 грн.

Для відправлень по Україні діють такі тарифи:

до 2 кг – 90 грн;

до 10 кг – 135 грн;

до 30 кг – 200 грн.

Доставка вантажів понад 30 кг коштує:

7 грн/кг – між відділеннями в межах міста;

від 11 грн/кг – між відділеннями по Україні (залежно від тарифної зони).

Які послуги залишились без змін

Водночас компанія зберегла безкоштовне пакування малих посилок, фірмові конверти для документів, переадресування в дорозі, а також комісію за оголошену цінність до 500 грн.

Також без змін залишилися тарифи на:

зберігання посилок у відділеннях;

послугу «Пункт передачі»;

доплату за відправлення із сіл і селищ;

пакування середніх і великих посилок.

Як писав ZAXID.NET, у березні темпи зростання споживчих цін в Україні прискорилися: інфляція становила 1,7% проти 1% у лютому та 0,7% у січні.