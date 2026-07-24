Завершити роботи підрядник має до 31 грудня 2027 року

Комунальне підприємство «Ходорівське управління комунального господарства» 23 липня уклало договір на капітальний ремонт протирадіаційного укриття на загальну суму 7,03 млн грн. Переможцем торгів без конкуренції стала львівська компанія «Будремсервіс».

Ідеться про капітальний ремонт захисної споруди протирадіаційного укриття на вул. Львівська, 39-К у місті Ходорів на Львівщині. Договір за результатами тендеру в системі електронних торгів Prozorro укладено з фірмою «Будремсервіс».

Ремонтні роботи передбачають заміну дверей, ремонт покрівлі, гідроізоляцію та утеплення фундаментів, облаштування нового тротуару, оновлення систем водопостачання й каналізації, встановлення пожежної сигналізації та системи оповіщення, проведення внутрішніх будівельних і оздоблювальних робіт, монтаж електромереж, освітлення, вентиляції, опалення, а також системи контролю витоку газу та чадного газу.

Завершити роботи підрядник має до 31 грудня 2027 року. Гарантія на виконані роботи має становити 10 років. У разі, якщо замовник робіт виявить, що підрядник використовує неякісні матеріали, то «Будремсервіс» має все переробити за власний кошт.

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Що відомо про підрядника

Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, компанія зареєстрована у Львові. Вона працює з 1999 року та спеціалізується на будівництві житлових та нежитлових приміщень. Керівником компанії є Ігор Лацик. Розмір статутного капіталу становить 2 тис. грн. Її засновником та кінцевим бенефіціаром є Богдан Гавриляк. У 2024 році Богдана Гавриляка ув’язнили на п’ять років та визнали винним у службовому підробленні та привласненні грошей.

Йшлося про ремонт головного корпусу Львівського університету імені Івана Франка, який компанія «Будремсервіс» ремонтувала з 2018 до 2021 року. За матеріалами справи під час ремонту компанія підробила документи та привласнила 722 тис. грн. Під час судового засідання обвинувачений заперечив свою провину і заявив, що його підприємство не порушувало закон. Зрештою «Будремсервіс» повернула гроші, коли почалася перевірка й аудит, а представники університету повідомили, що не мають претензій до підрядника. Наразі цю справу продовжують розглядати в Львівському апеляційному суді.

За даними аналітичної системи Opendatabot, «Будремсервіс» за останні роки отримала через систему Prozorro щонайменше 46 державних підрядів на загальну суму понад 100 млн грн. Найчастіше компанія вигравала тендери саме від Ходорівської міської лікарні, Львівського національного університету імені Івана Франка та Дрогобицької міської поліклініки.

Як писав ZAXID.NET, у 2024 році фірма «Будремсервіс» уклала договір із Ходорівською міською лікарнею на реставрацію лікарняного корпусу, що є пам’яткою місцевого значення. Загальна сума договору складала 14,2 млн грн.