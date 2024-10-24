Палац - пам'ятка місцевого значення, збулована у 1930-х роках на місці спаленого росіянами палацу

Ходорівська міська лікарня 15 жовтня підписала договір із фірмою «Будремсервіс» на реставрацію лікарняного корпусу, що є пам’яткою місцевого значення. Ідеться про палац Любомирських, в якому планують розмістити переселенців.

Сума договору, оприлюдненого в системі Prozorro, становить 14,2 млн грн. Це вже другий тендер на реставрацію лікарняного корпусу. Попередні торги відбулись у травні 2023 року. Тоді єдиним учасником і переможцем стало ПП «Рембудстиль» з Рава-Руської. У червні лікарня підписала з ним договір на 14,1 млн грн.

15 серпня 2023 Держаудитслужба повідомила про початок моніторингу закупівлі, хоча роботи вже тривали. 19 серпня лікарня розірвала договір, заплативши підряднику 3,96 млн грн.

У лютому 2024 року прокуратура Львівської області повідомила про відкриття кримінального провадження через підробку офіційних документів і розкрадання грошей на ремонті Ходорівської лікарні.

У нових торгах на реконструкцію корпусу-пам’ятки також був один учасник – ПП «Фірма “Будремсервіс”», що зареєстрована у Львова у 1999 році. Директором фірми є Богдан Гавриляк.

За 14,2 млн грн у палаці Любомирських мають повністю відремонтувати стіни, підлоги, стелі, фасад, підвали, замінити системи каналізації, водопостачання, опалення. Також в лікарняному корпусі усі двері та вікна замінять з дерев’яних на металопластикові, встановлять нову сантехніку – душові, унітази, умивальники. Окрім того, у двоповерховій будівлі з мансардою встановлять ліфт, систему пожежної сигналізації, систему голосових оповіщень, забрукують подвір’я тощо.

Фірма «Будремсервіс» раніше ремонтувала сцену у львівському театрі імені Марії Заньковецької. Також вона займалась реставрацією головного корпусу Львівського університету імені Івана Франка. Тоді правоохоронці також запідозрили Богдана Гавриляка і ФОПа Степана Вовка, який виконував технічний нагляд на об’єкті, у привласненні коштів. Степана Вовка суд виправдав, а розгляд справи Богдана Гавриляка ще триває.

У 2024 році фірма «Будремсервіс» уклала унаслідок тендерів угод на понад 18 млн грн, більше 16 млн з них – із устанвоами Ходорівської громади. Торік сума договорів фірми за держпідрядами становила 4,26 млн грн, з яких понад 2,8 млн грн укладені в Ходоровській громаді.

Про палац Любомирських більше читайте в матеріалі ZAXID.NET «Ходорівський палац, який збудував француз і спалили росіяни».