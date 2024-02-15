Поліція викрила розкрадання коштів під час ремонту корпусу Ходорівської міської лікарні, що розташований у колишньому палаці Любомирських

Оперативники департаменту стратегічних розслідувань спільно з поліцейськими викрили депутата Ходорівської міськради Тараса Шведа, директора місцевої лікарні та керівника фірми-підрядника на розкраданні майже 800 тис. грн під час ремонту корпусу медустанови.

За даними прокуратури Львівщини, місцевий депутат організував схему з привласнення коштів під час ремонтних робіт корпусу лікарні. Для цього він залучив директора міської лікарні та керівника фірми-підрядника. Щоб створити видимість законних повноважень депутата на об’єкті, його визначили технічним директором проекту.

«В подальшому, директор приватного підприємства вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про їх вартість неправдиві відомості. В останніх завищено обсяги виконаних робіт, використаних матеріалів, а також їх вартість. В свою чергу, службова особа медичного закладу погодила та підписала неправомірні документи. Внаслідок цього підряднику безпідставно перераховано майже 800 тис. грн», – йдеться в повідомленні прокуратури 15 лютого.

Під час будівельних робіт у корпусі лікарні розікрали 800 тис. грн

Після того, як правоохоронці викрили згаданий факт, директора лікарні відсторонили від виконання обов’язків.

Депутату, директору лікарні та керівнику приватного підприємства інкримінують заволодіння бюджетними коштами та службове підроблення офіційних документів (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 ККУ).

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, провадження стосується розкрадання коштів під час ремонту корпусу Ходорівської міської лікарні, що розташований у колишньому палаці Любомирських. З ухвали Галицького районного суду Львова про обрання запобіжного заходу директору лікарні випливає, що підозрюваними у цій справі є обраний від партії УДАР депутат Ходорівської міськради Тарас Швед, який працює директором МКП «Ринок», а також директор КНП «Ходорівська міська лікарня» Назар Баторик та керівник приватного підприємства «Рембудстиль» Богдан Копанишин.

Суд обрав Назару Баторику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю сплати 605 тис. грн застави.