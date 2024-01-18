Закуплене за завищеною ціною вугілля виявилося неналежної якості

Оперативники управління стратегічних розслідувань Львівщини спільно з місцевими поліцейськими викрили екс-керівника Яворівської районної лікарні Олега Бродика на розтраті понад 1 млн грн під час закупівлі вугілля для опалення медичного закладу.

За даними правоохоронців, у 2022 році виконувач обов’язків директора комунальної лікарні Яворівської міської ради закупив вугілля для опалення лікарні за ціною, що вдвічі перевищувала ринкову. Таким чином бюджету громади завдали збитків на понад 1 млн грн.

«Внаслідок його злочинної діяльності підрядник поставив для опалення медустанови вугілля неналежної якості, вартість якого була набагато нижчою ніж вартість вугілля, яке повинна була поставити компанія-підрядник відповідно до умов договору. Різниця між вартістю закупленого і поставленого товару склала майже 1,15 млн грн», – йдеться в повідомленні поліції 18 січня.

Слідчі повідомили екс-керівнику лікарні про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 ККУ). У разі доведення вини, екс-посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають, за клопотанням прокурора накладено арешт на майно підозрюваного.

Правоохоронці не розголошують прізвище підозрюваного, проте у 2022 році Яворівську райлікарню очолював Олег Бродик: йому і оголосили підозру в згаданій справі. ZAXID.NET спробував отримати телефонний коментар у Олега Бродика, однак він відмовився.