Реставрацію головного корпусу ЛНУ імені Івана Франка розпочали у 2018 році

Галицький районний суд Львова виніс вирок підприємцю Степану Вовку, який виконував технічний нагляд за реставрацією головного корпусу ЛНУ імені Івана Франка. Суд визнав його невинуватим та виправдав через недоведеність складу злочину.

Як вказано в матеріалах справи, у 2021 році ЛНУ імені Івана Франка уклало з підприємцем Степаном Вовком договір на 481 тис. грн про технічний нагляд за проектами і документацією, що стосувалася реставрації головного корпусу вишу. Самі роботи з реставрації з 2018 року виконувало ППФ «Будремсервіс».

У суді прокуратура стверджувала, що Степан Вовк неналежно поставився до своїх обовʼязків, не перевірив якість виконаних робіт і вказав у актах приймання роботи, які були виконані лише частково. Вартість невиконаних робіт слідчі оцінили в майже 723 тис. грн. Також за версією слідства, складені Степаном Вовокм акти призвели до того, що ЛНУ оплатив «Будремсервісу» за роботи, які фактично виконані не були, тому слідчі повідомили йому про підозру в службовій недбалості за ч. 2 ст. 367 ККУ.

У суді Степан Вовк обвинувачення щодо себе заперечив і наполягав, що він щодня був на будівельному обʼєкті та вказав у актах правильні обсяги виконаних робіт, а в ЛНУ імені Івана Франка претензій щодо їх якості не було.

Представники ЛНУ в суді також повідомили, що університет не має претензій ані до ППФ «Будремсервіс», ані до Степана Вовка, адже всі виявлені недоліки робіт усунули ще в процесі їх виконання, а надмірно сплачені гроші – повернули на рахунки вишу.

Враховуючи обставини справи, суддя Галицького райсуду Віталій Стрельбицький визнав Степана Вовка невинуватим у службовій недбалості через недоведеність складу злочину та виправдав його. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що підозру у справі про розкраданнях на реставрації головного корпусу ЛНУ отримав і директор «Будремсервісу» Богдан Гавриляк. Вирок щодо нього ще не винесений.