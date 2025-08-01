Реставрація головного корпусу ЛНУ коштувала 57,7 млн грн

Галицький районний суд визнав винним у службовій недбалості Степана Вовка, який надав послуги з технічного нагляду за реставрацією головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка. Суд призначив йому рік іспитового терміну. Згідно з опублікованим у судовому реєстрі вироком, збитки становлять 722 тис. грн.

Зазначимо, що раніше Галицький райсуд визнав Степана Вовка невинним. Проте 23 жовтня 2024 року апеляція за позовом прокуратури скасувала вирок. Справу відправили на повторний розгляд.

Обвинувачений у 2021 році уклав договір на 481 тис. грн з ЛНУ імені Івана Франка про технічний нагляд за проєктами й документацією, які стосувалися реставрації головного корпусу вишу. Реставрацію за 57,7 млн грн проводило ППФ «Будремсервіс».

У суді прокурори заявляли, що Степан Вовк неналежно поставився до своїх обов'язків – не перевірив якість та обсяг виконаних робіт. Слідчі вважають, що за невиконані роботи переплатили приблизно 722 тис. грн. Зокрема, підрядник не завершив ремонт внутрішнього дворика, балконів, сходів тощо.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. За його словами, він майже щодня приходив до університету й спостерігав за роботами. Степан Вовк заперечив, що знав про недоліки реставрації. Він наголошував, що підписані ним акти не завдали університету жодної шкоди, оскільки підрядник усунув всі недоліки та повернув гроші. Вовк сказав, що ЛНУ не має жодних претензій до ППФ «Будремсервіс».

Степан Вовк вважає, що у висновках будівельно-технічної експертизи неправильно вказали інформацію щодо балконів у внутрішньому дворику, які насправді відремонтовані. Обвинувачений заявив, що також відремонтовані сходи й фундаменти. За словами Степана Вовка, він повернув на рахунок університету частину грошей, які отримав за роботу, хоч і не визнає провини зі свого боку.

Представниця Львівського університету у суді сказала, що не має претензій до Степана Вовка. Вона сказала, що підрядники усунули всі недоліки та повернули гроші. Представниця ЛНУ просила суд виправдати Степана Вовка.

Попри це суддя Ірина Волоско визнала Степана Вовка винним у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 ККУ) та призначила йому рік іспитового терміну. Крім цього, він має сплатити 7,5 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, що 20 листопада Галицький районний суд Львова виніс вирок власникові ППФ «Будремсервіс», яке ремонтувало головний корпус ЛНУ, Богданові Гавриляку. Суд визнав його винним у службовому підробленні, привласненні грошей та ув’язнив на п’ять років.

Згідно з аналітичним порталом YouControl, з 2023 року директором «Будремсервіс» є Степан Петришак. Компанія працює з 1999 року й спеціалізується на будівництві. За увесь час ППФ «Будремсервіс» отримало державних підрядів на майже 293 млн грн. Найчастіше компанія вигравала тендери саме від Львівського університету – загалом 39 угод на 193 млн грн.