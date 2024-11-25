Головний корпус Львівського університету ППФ «Будремсервіс» ремонтувало з 2018 до 2021 року

Галицький районний суд Львова 20 листопада визнав винним власника ППФ «Будремсервіс» Богдана Гавриляка у службовому підроблені, привласненні грошей та ув’язнив на п’ять років. У вироку йдеться, що компанія під час ремонту головного корпусу Львівського університету імені Івана Франка підробила документи про виконані роботи й привласнила 722 тис. грн. Компанія повернула гроші, коли почалися перевірки й аудит. Представники університету зазначали, що не мають претензій до підрядника.

У матеріалах справи йдеться, що Богдан Гавриляк у 2021 році був директором та власником «Будремсервіс». З 2018 до 2021 року компанія отримувала державні підряди й мала відремонтувати головний корпус Львівського національного університету імені Івана Франка. За договором за 2021 рік, вартість робіт становила 57,7 млн грн.

Згідно з аналітичним порталом YouControl, з 2023 року директором «Будремсервіс» є Степан Петришак. Компанія працює з 1999 року й спеціалізується на будівництві. За увесь час ППФ «Будремсервіс» отримало державних підрядів на майже 270 млн грн. Найчастіше компанія вигравала тендери саме від Львівського університету – загалом 39 угод на 193 млн грн.

Слідство стверджує, що Богдан Гавриляк підписував акти приймання виконаних будівельних робіт, в яких була неправдива інформація, та передав університету для проплати. Через це університет переплатив «Будремсервіс» 722 тис. грн. Судово-будівельна експертиза встановила, що підрядник не розчистив балкони у внутрішньому дворику, не завершив гідроізоляцію стін, не до кінця відреставрував балкони та сходи, не облаштував мозаїчних покриттів головного входу, не замінив водостічні труби тощо.

Під час судових засідань обвинувачений повністю заперечив свою провину і заявив, що його підприємство не порушувало закон. За словами Богдана Гавриляка, отримані за реставрацію гроші компанія витратила на сплату податків, заробітну плату працівникам та на розвиток бізнесу. Підприємець наголосив, що виконав перед університетом всі господарські зобовʼязання і не мав ніяких злочинних домовленостей з посадовцями ЛНУ. За його словами, компанія усунула всі недоліки капремонту й на момент закінчення будівельної експертизи університет не мав жодних претензій.

Представник університету в суді розповів, що господарські зобовʼязання «Будремсервіс» виконало повністю. Зокрема, він підтвердив, що компанія усунула всі недоліки, які знайшов аудит. Допитаний проректор з навчально-виробничої та адміністративно-господарської роботи ЛНУ повідомив, що зі сторони університету були претензії до виконаних робіт, але до суду ніхто не звертався. Інженер технічного нагляду також підтвердив, що підрядник виконав всі роботи.

У вироку йдеться, що університет не надав під час досудового розслідування документи, які б підтверджували розмір шкоди. Натомість про збитки заявила Держаудитслужба. Суд зазначив, що підрядник усунув шкоду лише під час ревізії фінансово-господарської діяльності ЛНУ, і якби перевірок не було, то підприємство не відшкодувало б збитків.

Суддя Віталій Радченко визнав Богдана Гавриляка винним у службовому підробленні та розтраті грошей (ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 ККУ) й призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Крім цього, обвинуваченому на три роки заборонили обіймати керівні посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. Богдан Гавриляк має сплатити 4250 тис. грн штрафу та майже 50 тис. грн за проведені судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.

Нагадаємо, що у травні 2024 року суд виправдав ФОПа Степана Вовка, який проводив технічний нагляд за реставрацією головного корпусу ЛНУ. Як розповідав ZAXID.NET, підприємець 2021 року уклав з ЛНУ договір на 481 тис. грн про технічний нагляд за проєктами й документацією. Прокурори звинувачували Степана Вовка в неналежному виконанні обов'язків, але він заперечив всі звинувачення. Крім цього, представники ЛНУ заявляли в суді, що не мають претензій ні до ППФ «Будремсервіс», ні до Степана Вовка.