За тиждень європейська валюта відчутно подешевшала до гривні, що не могло залишитись непоміченим

За тиждень безготівковий євро впав з 49,1 до 47,75 грн, а готівковий – з 49,4 до 48,15 грн. Ще нещодавно експерти говорили, що європейська валюта поступово зростатиме в ціні і в піврічній перспективі може перетнути позначку 51 грн за євро. Чому євро різко впав і чи продовжиться це падіння, ідеться в огляді сайту «Мінфін».

Головна причина – витівки Трампа

Головним чинником відчутного обвалу євро стала реакція світового ринку на угоду між США та Європою. Нагадаємо, окрім 15% мита, Євросоюз отримав зобов’язання по інвестиціях на 600 млрд доларів та закупівлі палива на 750 млрд доларів, а також – військові закупівлі на сотні мільярдів доларів.

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І якщо зменшення митної ставки з 20 до 15% – це позитив для ЄС, то решту умов можна назвати кабальними і складними для виконання. Тим більше, всі ці інвестиції в американську економіку та закупівлі Євросоюз має зробити до 2028 року (на цей рік заплановані наступні вибори президента США).

Така умова робить угоду майже нереальною для виконання. В результаті, пара євро/долар на світових ринках обвалився на 3% за тиждень і потягнула за собою курс євро до гривні.

Лише погана статистика США по ринку праці, через яку у вересні в США можуть зменшити облікову ставку, підняла хвилею пару євро/долар до рівня 1,158. Проте, вважають експерти, хвиля зійде і євро відновить зниження, адже вплив торгової угоди більший за вплив облікової ставки.

Щодо подальшого курсу євро, то він залежатиме від того, чи виконуватиме Євросоюз угоду з США. Тож тут можливі різні варіанти.

Інші причини падіння євро

Хоча головною причиною стала торгова угода між США та ЄС, є й інші чинники, які вплинули на падіння євро. Серед них: