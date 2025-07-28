Курс євро стабілізувався у липні, проте експерти прогнозують його зміну в середній перспективі

Аналітики міжнародної платформи КИТ Group зробили коротко-, середньо- і довгостроковий прогноз щодо курсу гривні до євро. Прогноз опублікував сайт «Інтерфакс-Україна».

Що відбувається з євро зараз

У липні в Україні зріс попит на готівкову валюту зі зміщенням фокусу населення з долара на євро. Частка євро у структурі попиту домінує над доларом, особливо в готівковому сегменті. Українці прагнуть «зловити тренд зростання» євровалюти для примноження заощаджень.

Євро набуває ваги навіть без фундаментальних переваг. Втім, Євросоюз через торговельні мита з боку адміністрації США рано чи пізно може задіяти механізми ребалансування курсу євро проти долара, щоб компенсувати курсовим фактором зростання мит і підтримати цінову привабливість і конкурентність європейського експорту.

Сімейні формати житла – стабільний вид інвестування. Саме тому системний девелопер РІЕЛ розробив власну авторську концепцію Riel Family Style. Просторі квартири, безпечні двори без авто, близькість до навчальних закладів та дозвілля – усе це формує комфортне середовище для життя. Оцінити переваги цієї концепції можна у Львові в ЖК Father.

Ключові фактори впливу на євро

Передусім ідеться про глобальну слабкість долара, на фоні падіння індексу якого зміцнився євро від початку року. Також зміцненню європейської валюти сприяв активний перетік резервів в євро та інші активи. За даними МВФ, частка євро в офіційних резервах країн світу зросла до 20,1%, що є максимумом з кінця 2022 року.

Попит з боку населення – ще один ключовий фактор впливу, що підтримує курс євро на внутрішньому ринку.

Прогноз курсу євро в Україні

У перспективі двох тижнів очікується коливання в межах 48,4-49,3 грн за євро, без прориву рівня 49,5 за умов відсутності нових зовнішніх шоків.

У перспективі двох-чотирьох місяців імовірний рух до рівнів 49,5-50,2 грн за євро у разі подальшого ослаблення долара або зростання попиту на євро як альтернативну резервну валюту.

У довгостроковій перспективі – понад пів року – базовий сценарій передбачає плавний рух у діапазоні 50-51,5 грн за євро. Особливо – за умов політичної невизначеності в ЄС після виборів і збереження глобального тренду дедоларизації.

Що робити з валютою

Частка євро в попиті з боку населення та бізнесу істотно зросла, але ринок поступово входить у фазу стабілізації. Оптимальна стратегія – поступова переоцінка частки євро в портфелі, особливо якщо операційна модель прив’язана до цієї валюти.