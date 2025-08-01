У Білому домі метою мит називають зменшення торгівельного дефіциту

Президент США Дональд Трамп запровадив нові мита на імпорт у розмірі від 10% до 41% для десятків торгівельних партнерів, включно з Канадою, Великою Британією, країнами Євросоюзу тощо. Про це йдеться в президентському указі, опублікованому на сайті Білого дому в четвер, 31 липня.

У документі вказано, що метою мит є зменшення торгівельного дефіциту, який у Білому домі назвали «незвичайною та надзвичайною загрозою національній безпеці та економіці США».

Загалом 31 липня Трамп ввів мита на товари із 69 країн і територій, включно з Євросоюзом.

Нові тарифи для деяких найбільших торгівельних партнерів США у відсотках:

Європейський Союз – з 20% (станом на 2 квітня) до 15%;

Японія – з 24% до 15%;

Південна Корея – з 25% до 15%;

Тайвань – з 32% до 20%;

В’єтнам – з 46% до 20%;

Велика Британія – на рівні 10%;

Індія – з 26% до 25%;

Бразилія – на рівні 10%;

Швейцарія – з 31% до 39%;

Таїланд – з 36% до 19%.

Найвищі мита отримали Сирія (41%), Лаос і Бірма (по 40%). Найнижчі – 10% – надані Бразилії, Великій Британії та окремо її Фолклендським островам.

Зазначається, що Дональд Трамп запровадив 20-відсотковий тариф щодо Тайваню – найважливішого експортера напівпровідників у світі.

Президент Тайваню Лай Цінде в п’ятницю, 1 серпня, назвав 20-відсоткову митну ставку, яку США встановили на імпорт з його країни, «тимчасовою» і висловив надію, що її можна буде знизити в результаті подальших переговорів.

Трамп також підвищив до 35% мита на імпортні товари з Канади. 35-відсоткове мито на канадські товари, яке було оголошено в окремому наказі, почне діяти з 1 серпня. Мита на товари інших країн почнуть діяти через сім днів.

Трамп встановив 1 серпня кінцевим терміном для десятків країн, щоб вони уклали торгівельні угоди зі США. Деякі партнери США, включаючи Великобританію, ЄС і Японію, встигли укласти угоди вчасно, хоча критики в цих країнах поставили під сумнів деталі угод з Трампом, пише газета Financial Times.

До слова, 30 липня Дональд Трамп написав, що США запровадять мито в розмірі 25% на товари з Індії, а також накладуть на країну штраф за те, що вона купує енергоносії та зброю в Росії.