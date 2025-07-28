Президент США Дональд Трамп 27 липня провів переговори із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн

Президент США Дональд Трамп у неділю, 27 липня, заявив про нову масштабну торгівельну угоду з Європейським Союзом. ЄС погодився інвестувати в американські енергоносії 750 млрд доларів.

Президент Дональд Трамп 27 липня провів переговори із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. За словами Трампа, ЄС погодився купити у Сполучених Штатів енергоносії на суму 750 млрд доларів.

«Отже, ми збираємося зробити наступне. Європейський Союз погодиться придбати у США енергоносіїв на суму 750 млрд доларів. Вони погодяться інвестувати в Сполучені Штати на 600 млрд доларів більше, ніж вони вже інвестують. Отже, вони інвестують велику суму грошей. Ви знаєте, яка це сума. Вона дуже значна», – заявив президент США.

Також ЄС відкриє свої країни для торгівлі за нульовим тарифом та погодився купити велику кількість військової американської техніки.

«Ми не знаємо, яка це кількість, але це хороша новина, адже ми виробляємо найкращу військову техніку у світі. Отже, ці 750 млрд, 600 млрд відкривають країну. Ми домовляємося, що прямий тариф на автомобілі і все інше буде прямим тарифом у розмірі 15%», – додав Трамп.

Президент зауважив, що це найбільша угода, яку коли-небудь укладала Америка.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у суботу, 12 липня, заявив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти мита у розмірі 30%. Тоді президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на заяву Трампа, зазначивши, що американські мита зашкодять бізнесу, споживачам та пацієнтам по обидва боки Атлантики. Водночас вона додала, що в блоці готові захищати інтереси ЄС на основі пропорційних контрзаходів.