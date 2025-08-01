East West Eurolines має понад 300 автобусів у власному автопарку

Бізнесова редакція видання LIGA.net уклала рейтинг найбільших за виторгом українських компаній, що займаються міжнародними пасажирським перевезеннями. Перше місце за показниками-2024 посів Autolux (Київ), другу – Euroclub (Київ), на третьому місці опинилася компанія ЛАПТ-14631, що належить колишньому керівнику «Укртрансінспекції» на Львівщині Ігореві Думі та його родичеві, депутату Львівської обласної ради Андрію Думі.

За даними «Міжнаціональної асоціації перевізників та автостанцій», в Україні легальний ринок міжнародних автобусних перевезень 2024 року становив не менш як 5,25 млрд грн.

До п’ятірки найбільших за виручкою автобусних перевізників за кордон потрапили дві компанії з Києва, по одній – зі Львова, Хмельницького та Житомира.

Інфографіка LIGA.net

Першу сходинку посіла київська компанія Autolux (холдинг Eurolines). Її виручка торік становила 586 млн грн. У автопарку понад 200 автобусів Бенефіціарний власник – Амірс Ісановс (Латвія). За нею йде Euroclub із виручкою за 2024 рік у 513,5 млн грн. У автопарку 37 автобусів. Бенефіціарний власник – Наталія Волк (Україна). Місце реєстрації – Київ.

На третьому місці – Львівське автотранспортне підприємство-14361 (бренд East West Eurolines). Торішня виручка – 409 млн грн. У автопарку 330 автобусів. Бенефіціарний власник – Ігор Дума (Україна). Місце реєстрації – Львів.

Згідно з даними YouControl, 90% компанії належать екс-начальник Територіального управління Головавтотрансінспекції у Львівській області Ігореві Думі, 10 % володіє КУА «Карпати-Інвест», що займається управлінням активами (власники – Тетяна, Сергій і Людмила Петрук). Керує АТП депутат Львівської обласної ради від «Європейської солідарності» Андрій Дума. Згідно з даними NGL.media, він є зятем Ігоря Думи.

«Найбільший за автопарком міжнародний автобусний перевізник України має і найдавнішу з усіх історію. Львівське автотранспортне підприємство-14361 (АТП) фактично було створено 1946 року. 1988 року за перебудови в СРСР підприємствам була дозволена власна економічна діяльність, а трудовим колективам самостійне обирання директора. На Львівському АТП директором був обраний Ігор Дума. З того часу він залишається його керівником. Після приватизації і створення 1997 року юрособи ТОВ «Львівське АТП-14631» Дума став її бенефіціарним власником», – пише LIGA.net.

2023-го Ігор Дума розповідав журналу «Акцент», що його компанія першою в Україні запустила регулярні автобусні рейси до Польщі, Чехії та Німеччини. Для виходу на міжнародний ринок у 2004 році АТП зареєструвало торгову марку East West Eurolines. Згідно з інформацією на офіційному сайті, більшість маршрутів компанії внутрішньоукраїнські. Міжнародних – 12. Квиток з Києва до Варшави на сайті East West Eurolines можна придбати за 1600 грн.

Як і в інших великих перевізників, автобусний парк Львівського АТП сформований з машин марок MAN, Neoplan, Mercedes. Але більшість їхніх автобусів виробила бельгійська компанія Van Hool.

«Окрім пасажирських і вантажних перевезень, а також ремонту транспортних засобів, підприємство Ігоря Думи займається розвитком інфраструктури вокзалів та автозаправних станцій. Це відбувається в рамках діяльності корпорації Duma», – йдеться в тексті.

Четверту сходинку рейтингу посіла компанія KLR Bus. Виручка 2024 року – 299,5 млн грн. У автопарку понад 100 автобусів. Бенефіціарні власники – Василь Хоркавий, Лідія Мартинюк (Україна). Місце реєстрації – Хмельницький. На п’ятому місці опинилось житомирське ПП «-Інтертранс-» із виручкою 275,4 млн грн. Кількість транспорту у власності, згідно з фінзвітністю, – 37. Бенефіціарний власник – Тетяна Берегой (Україна). Місце реєстрації – Житомир.