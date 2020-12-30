Дрогобицьке підприємство «Експрес Таксі - 2020», яке бусиками у форматі таксі здійснює пасажирські перевезення у дрогобицькому напрямку, оштрафували на 300 тис. грн за неоформлених працівників. За результатами перевірки дотримання законодавства про працю, на фірмі виявили шість неоформлених водіїв, тож за кожного доведеться сплатити 50 тис. гривень штрафу. Ініціювало перевірку львівське «АТП 14631», яке до появи «Експрес Таксі - 2020» було монополістом на цьому напрямку.

Перевірка ТзОВ «Експрес Таксі - 2020» тривала з 1 по 11 грудня. Її провели управління транспорту та зв’язку облдержадміністрації, управління Держпраці у Львівській області, управління Укртрансбезпеки за участі патрульної поліції.

«Встановлено порушення вимог ч. 1 та 3 ст. 24 КЗпП України, а саме допуску до виконання роботи без оформлення трудових відносин шести працівників. Зазначимо, абзацом 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП України передбачено відповідальність за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення», — повідомили 30 грудня в ЛОДА.

За результатами перевірки ТзОВ «Експрес Таксі - 2020» оштрафують на 300 тис. грн.

Директор «Експрес Таксі - 2020» Андрій Коцюба розповів ZAXID.NET, що нічого не знає про цей штраф. За його словами, на підприємстві всі водії оформлені, з ними укладені договори.

«Перевірки були щодня цілий місяць. Щодня кожен бусик зупиняли по два рази на день. Про кожного працівника я надав документи. Але ніхто нам не казав, що виявили якісь недоліки», — розповів Андрій Коцюба.

За його словами, якщо їх оштрафують, то фірма закриється і не буде працювати.

Нагадаємо, ТзОВ «Експрес Таксі - 2020» почало працювати у Дрогобичі три місяці тому. Таксисти з невеликими бусами на дрогобицькому маршруті склали конкуренцію львівському «АТП 14631», найбільшому автопідприємству в Західній Україні. Львівський перевізник заявив про рейдерство і скерував претензію до ЛОДА та поліції з вимогою відреагувати на ситуацію та вжити заходів щодо таксистів. ЛОДА звернулася до контрольних органів, які мають право фіксувати порушення. Було проведено три рейди, під час яких склали акти про відсутність лічильників.

Львівське АТП 14631 виграло конкурси від ЛОДА та обслуговує маршрути до Борислава, Дрогобича, Трускавця та Східниці, а на маршрутах до Трускавця і Східниці «АТП 14631» є єдиним перевізником з дозволом на пасажирські перевезення. Після появи конкурентів АТП довелося суттєво знизити вартість проїзду. Зараз, за словами Андрія Коцюби, «Експрес Таксі - 2020» перевозить пасажирів з Дрогобича до Львова за 40 грн, АТП знизило ціну до 20 грн.