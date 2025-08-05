Від зростання мінімальної пенсії змінюються також суми інших виплат

У 2025 році в Україні не змінювались показники мінімальної пенсії, відбулась лише щорічна індексація виплат. Проте вже в 2026 році планується деяке підвищення мінімальної пенсії. Про це йдеться в бюджетній декларації уряду, повідомляє сайт Oboz.ua.

На скільки може зрости мінімальна пенсія в 2026 році

Згідно з бюджетною декларацією, планується зростання мінімальної пенсії з 2361 грн до 2564 грн, тобто на 203 грн.

Через таке зростання максимальна виплата, що сьогодні становить трохи більше 23 тис. грн, зросте на 2030 грн.

Також після підняття мінімального розміру пенсій зросте надбавка за понаднормовий стаж – з 23,61 грн до 25,64 грн за кожен додатковий рік. Нагадаємо, понаднормовий стаж рахується після набуття 35 років стажу.

Ринок нерухомості змінюється, а важливим запитом покупців є не квадратні метри, а безпека і комфорт. У відповідь з’являються формати, що враховують безпечні подвір’я, близькість до шкіл та інфраструктуру «все поруч». Один із прикладів такого підходу – концепція Riel Family Style, яку РІЕЛ втілює у проєкті ЖК Father у Львові.

Гарантована пенсія для тих, хто досяг 65-річчя та має повний стаж, може зрости з 3200 до 3475,2 грн.

Гарантії зростання

Наразі такі цифри прописані в бюджетній декларації уряду. Проте остаточно про підвищення мінімальної пенсії в 2026 році можна буде говорити після того, як Верховна Рада ухвалить державний бюджет на 2026 рік.