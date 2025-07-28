В Україні рекордно зріс показник, що впливає на нарахування пенсій

Для розрахунку пенсій людям, які виходять на пенсію, враховують, зокрема, середню зарплату за минулі три роки. Влітку цей показник рекордно зріс, ідеться на сайті Пенсійного фонду України. Отже, українці, які виходитимуть на пенсію найближчим часом, можуть мати вищі пенсії.

Як це працює

У формулі пенсійних нарахувань показник середньої зарплати, з якої сплачені внески в ПФУ, відіграє ключову роль при обчисленні пенсійного коефіцієнта. Чим вищою є ця базова величина, тим більший розмір пенсійних виплат можуть отримати пенсіонери за умови наявності достатнього страхового стажу та офіційної заробітної плати.

Таким чином підвищення середньої зарплати сприяє збільшенню потенційних пенсій. Ті, хто виходить на пенсію з червня, матимуть вищий пенсійний коефіцієнт і, відповідно, нарахування.

Як змінилась середня зарплата в Україні

Для пенсійного фонду під час нарахування пенсій важлива не просто середня зарплата по Україні, а середня зарплата, з якої сплачуються внески в ПФУ.

З початку року цей показник змінювався так:

за січень середня зарплата, з якої сплачувались внески, становила 18,66 тис. грн;

середня зарплата, з якої сплачувались внески, становила 18,66 тис. грн; за лютий – 18,59 тис. грн;

– 18,59 тис. грн; за березень – 19,43 тис. грн;

– 19,43 тис. грн; за квітень – 19,85 тис. грн;

– 19,85 тис. грн; за травень – 20,35 тис. грн;

– 20,35 тис. грн; за червень – 22,34 тис. грн.

Приріст за червень, що Пенсійний фонд затвердив 25 липня, став рекордним і впливатиме на розрахунок майбутніх пенсій для багатьох громадян. Новий показник вже почали враховувати під час нарахування виплат.

Середня зарплата за даними Держстату

Державна служба статистики також зафіксувала зростання середньої зарплати в Україні. У першому кварталі 2025 року вона зросла на 24,1% до 23,46 тис. грн.

Національний банк України прогнозує, що до кінця року номінальні зарплати виростуть ще на 17,7%. Проте через інфляцію реальне зростання становитиме лише 3,9%.