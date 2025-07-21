У серпні пенсіонери можуть розраховувати на два види доплат до основної суми пенсії

Хоча до кінця року в Україні не планується підвищення пенсій, деякі категорії пенсіонерів можуть отримати суттєві доплати вже у серпні 2025 року. Про які категорії йдеться, пише сайт «РБК-Україна».

Доплати за віком

Традиційно у серпні частина пенсіонерів отримають доплати за віком. Ідеться про тих, кому виповнилося 70 і більше років. Доплати будуть такі:

від 70 років – 300 грн щомісячно до суми основної пенсії;

від 75 років – 456 грн;

від 80 років – 570 грн.

Ця доплата нараховується з дати, коли у людини день народження, тобто не за повний місяць, а пропорційно до кількості днів до його завершення.

Варто врахувати, що право на надбавку мають пенсіонери, якщо їхня загальна пенсія не перевищує 10,3 тис. грн.

Доплати до Дня незалежності

Також традиційно деякі категорії українців можуть отримати соціальну допомогу до Дня незалежності України. Таку доплату можуть отримати пенсіонери, які належать до однієї з наступних груп:

люди з інвалідністю внаслідок війни (I група) – 3100 грн;

люди з інвалідністю внаслідок війни (II група) – 2900 грн;

люди з інвалідністю внаслідок війни (III група) – 2700 грн;

люди з особливими заслугами перед Батьківщиною – 3100 грн;

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності – 1000 грн;

колишні неповнолітні та малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання – 1000 грн;

члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України – 650 грн;

учасники війни та колишні в’язні таборів, особи, вивезені на примусові роботи, діти партизан і підпільників – 450 грн.

Як отримати доплати

В обох випадках доплати пенсіонерам, які матимуть на них право у серпні, будуть нараховані автоматично до основної пенсії.

Якщо йдеться про чинних військовослужбовців, то вони отримають гроші за місцем служби. Військові частини мають зробити заявку на таких військовослужбовців.

Ще одна можливість збільшити пенсію

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав, що деякі пенсіонери, які продовжують працювати, можуть особисто звернутись у Пенсійний фонд для перерахунку пенсії. Про кого саме йдеться, читайте в матеріалі «Кому потрібно звернутися в Пенсійний фонд, щоб отримати більшу пенсію: пояснення».