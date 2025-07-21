Працівникам прокуратури нараховують пенсії за іншими правилами, ніж українцям більшості інших професій

15 липня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №12278 «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури». Документ передбачає зменшення пільгових умов для працівників прокуратури для виходу на пенсію. Як зараз пенсія прокурорів відрізняється від звичайних пенсій українців та що пропонує робити з цим парламент, ідеться в матеріалі сайту «Економічна правда».

Різниця в понад 100 разів

Мінімальний розмір пенсії в Україні, за даними Пенсійного фонду, становить 2 310 грн на місяць. Майже 400 тис. українських пенсіонерів отримують до 3 тис. грн.

Водночас, за даними міністерства соціальної політики, найвища пенсія прокурора в Україні у 2024 році становила 251 тис. грн на місяць. Як повідомляв ZAXID.NET, на початку 2025 року почали діяти спеціальні коефіцієнти для надвеликих виплат і розмір найвищих прокурорських пенсій зменшився до 51,5 тис. грн. Проте окремі пенсіонери, яким скоротили виплати на десятки і сотні тисяч гривень вимагають поновлення попередніх пенсій через суд.

Як нараховують пенсію прокурорам

Працівники прокуратури мають низку пільг, що стосуються розміру пенсії, часу та умов виходу на пенсію. Це прописано в законі «Про прокуратуру».

Пільговий вік виходу на пенсію. Прокурори мають право на пенсію після 25 років трудового стажу (з яких 15 років – на посадах у прокуратурі). За даними мінсоцполітики, середній вік виходу прокурорів на пенсію – 47 років. В Україні є шестеро прокурорів, які отримують пенсію за вислугу років і яким ще не виповнилося 40 років.

Для звичайних українців для виходу на пенсію потрібно 35 років трудового стажу, а вік виходу – не раніше 60 (у деяких випадках, 63 чи 65 років).

Закріплений розмір пенсії. Закон передбачає, що розмір пенсії прокурора закріплений на рівні 60% від його зарплати.

Для інших українців пенсія розраховується за формулою з багатьма складовими. Розмір звичайної солідарної пенсії становить 30-40% від зарплати людини.

Пільгові умови перегляду пенсії. Щоразу, коли зростає рівень зарплат в органах прокуратури, зростають і розміри пенсій прокурорів. Адже виплата для прокурорів прив'язана не тільки до їхньої зарплати за два роки до пенсії, а й до зарплати прокурора, що працює на посаді, яку раніше обіймав пенсіонер.

Щорічна індексація пенсій поширюється і на пенсії прокурорів. Тобто виплати прокурорів підвищуються частіше, ніж для решти, та в більших розмірах.

Як парламент планує зменшити пенсії прокурорам

В уряді вважають пільгові умови виходу на пенсію прокурорів надмірними, а Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про обмеження пільгових пенсійних умов для прокурорів.

Документ передбачає такі зміни:

заборона прокурорам отримувати пенсію за вислугу років та одночасно продовжувати працювати;

поступове підвищення віку виходу на пенсію до 65 років (для людей, які народилися після 1985 року);

збереження лише одного способу підвищення пенсійної виплати – у межах загальної індексації пенсій (заборона на прив’язку до окладу працівників прокуратури);

розмір виплати прокурорам пропонується залишити на рівні 60% від зарплати, що була у них за два роки до виходу на пенсію.

Кого ще торкнуться обмеження

Наразі прокурори не задоволені законопроєктом. В Офісі генпрокурора заявили, що це порушує права прокурорів, які ішли працювати в прокуратуру, зокрема, і через пільгові пенсії.

Та в міністерстві соціальної політики і в профільному комітеті парламенту кажуть, що планують переглянути і навести лад не лише з пенсіями прокурорів, а й з більшістю спеціальних пенсійних режимів. Зокрема, в уряді вважають, що для військовослужбовців саме статус учасника бойових дій має надавати право на пенсійну пільгу.